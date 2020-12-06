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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Ali bebek tedavisi için Amerika’ya uçtu

İHA

Demir Ali bebek tedavisi için Amerika’ya uçtu

Ordu’da yaşayan İbrahim ve Ezgi Bayraktar çiftinin çocukları SMA hastası 19 aylık Demir Ali bebeğin tedavisi için gerekli olan 2.1 milyon euro toplandı. Demir Ali bebek, tedavisi yapılmak üzere ailesiyle birlikte Amerika’ya gitti.
İbrahim ve Ezgi Bayraktar çifti, açtıkları “@behopefordemirali” isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için başlattıkları kampanya ile 100 günde 2.1 milyon euro toplamayı başardı. Demir Ali bebek, ailesi ile birlikte Amerika’da uygulanacak olan 4 aylık tedaviyi başlatmak üzere yola çıktı.

“Bizim Demir Ali ile hayallerimiz yoktu, şimdi var”
OrduGiresun Havalimanı’nda yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan anne Ezgi Bayraktar, “Tüm Türkiye’nin ve Orduluların desteği ile Demir Ali’yi artık tedavisine uçurabiliyoruz. Bugün Amerika’ya onların sayesinde gidiyoruz. Artık biz Demir Ali ile ilgili hayal kurabiliyoruz ve onun yürüyebileceğine inanıyoruz” dedi.

“Tedavi 4 ay sürecek”
Amerika’da uygulanacak olan tedavi sürecinden de bahseden anne Ezgi Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:
“Amerika’da 4 aylık bir tedavi sürecimiz olacak. Ayın 8’inden itibaren başlayacak inşallah bir terslik olmazsa 10 içerisinde ilacı alması planlanıyor. Bu gen terapisi ile vücudunda olan eksik geni alacak ve büyük bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Onun mücadelesi 4 ay daha devam edecek ama inşallah sonrası güzel olacak inşallah”
Baba İbrahim Bayraktar da, “Bugünü çok hayal etmiştik ve o yüzden bu gerçekleştiği için çok mutluyuz. Herkesin emeği ile bugünlere gelindi, inşallah biran önce sağlıkla dönmeyi düşünüyoruz ve döndüğümüzde mutlu haberlerimi paylaşırız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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