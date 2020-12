Altınordu Belediyesi altyapı seferberliğini sürdürüyor

Altınordu Belediyesi, uzun yıllardır altyapı sorunu yaşanan bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla, sorunlara köklü çözümler üretiyor.

Altınordu Belediyesi, diğer alanlarda olduğu gibi alt yapı çalışmalarında da yoğun temposunu sürdürüyor. Modern, standardı yüksek ve konforlu şehir için çalışmalarını sürdüren ekipler, yıllardır devam eden sorunları, çözmek için şehrin her yerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yıllardır altyapısı bulunmayan ve her yağışta büyük sorunlar yaşanan, yoğunlukla toplu konut alanlarının bulunduğu 1267, 1269, 1270, 1271, 1272 ve 1273. sokaklarda yürütülen çalışmalar sonunda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Altyapısı tamamlanan sokaklar sıcak asfalt ile buluşturularak hizmete sunuldu. Yaklaşık 300 dairenin bulunduğu toplu konutlar bölgesi tamamlanan altyapısı ve sıcak asfaltı ile modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.



“Hedefimiz, hizmetlerin gitmediği mahalle ve sokağımızın kalmaması”

Altınordu’da hizmetlerin götürülmediği mahalle sokak cadde, müdahale edilmemiş bir sorun kalmayacağını kaydeden Başkan Aşkın Tören, bugüne kadar şehrin birçok bölgesinde alt yapının baştan aşağı yenilendiğini ve yoğun bir alt yapı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Tören, “Kentimizin her noktasında başlattığımız altyapı seferberliği kesintisiz olarak devam ediyor. Geleceğini bugünden inşa ettiğimiz ve büyük değişim içerisinde olan şehrimizde gayretimiz ve hedefimiz, hizmetlerin gitmediği mahallemiz, sokağımız ve caddemiz kalmayacak. Planlama ve programımız doğrultusunda öz kaynaklarımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Altınordu’muzun daha modern ve konforlu olması için öncelikle altyapı sorununu çözmemiz gerekiyor. Tüm çabamız Altınordu’muzun daha güzel bir geleceğe ulaşması içindir. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

