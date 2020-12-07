Sağlık çalışanları uyardı: “Lütfen kurallara dikkat edin” Korona virüsü yenen hemşireler, o anları anlattı

Ordu’da korona virüsü (Covid19) yenen sağlık çalışanları o anları anlattı.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası zorlu bir görevi üstlenen sağlık çalışanları, yoğun bir çaba sarf ediyor. En riskli meslekler arasında yer alan sağlık çalışanları, bu zorlu süreçte kimi zaman ailesini ve evlerini geride bırakarak, başkan canları kurtarmak için çabalıyor.

Tüm Türkiye’de korona virüsü vakalarının artış gösterdiği günlerde Ordu’da görev yapan ve hastalığı yendikten sonra yeniden görevlerinin başına dönen sağlık çalışanları, insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini anlatıyor.

Ordu Valiliği tarafından hazırlanan görüntülerde, korona virüsü yenen sağlık çalışanları ve Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atila Gürgen, insanları hem süreci, hem de dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Başhekim Atila Gürgen, “Malum kış aylarına girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın kapalı ortamlarda daha çok birbiriyle temas ettiklerini gözlemlemekteyiz. Bu da sağlık kurumlarının yükünü bir kademe daha arttırmakta. Çünkü kapalı ortamlarda temas daha çok hastalığa neden olmakta. O yüzden buraya gelen vatandaşlarımızda ciddi solunum sıkıntıları yaşanmakta, vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları görünce bu da bizi üzüyor. Bunlardan bizler de olumsuz etkileniyoruz. Gerekli olmadıkça, sokağa çıkmamanızı tavsiye ediyoruz ve sokağa çıkınca da maske mesafe ve özellikle el hijyenine dikkat etmenizi öneriyoruz. bunlar basit görünse de hayat kurtaran hareketler” dedi.



“Solunum sıkıntısı yaşayan hastaları hayata döndürmek için tüm meslektaşlarımızla birlikte çabalıyoruz”

Korona virüs hastalığını atlatan Ordu Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Ebru Yıldırım, “Hastalık semptomları bende ilk olarak eklem ağrıları ile başladı ve baş ağrısı, öksürük ve ateş ile devam etti. Hastalığı kaptığımı hissettiğim anda kendimi, başka insanlara da zarar vermemek adına izole ettim. Bana verilen ilaçları düzenli kullandım ve beslenmeme dikkat ettim. Çok şükür atlattım, umut ediyorum diğer insanlar da kendilerini izole edip ve kişisel tedbirlerini alıp, bu süreci atlatırlar. Solunum sıkıntısı yaşayan hastalar oluyor. Onları yaşama döndürmek için bütün meslektaşlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu olayı hafife almadan herkes kişisel sorumluluklarını yerine getirirse, bu virüsün bulaşmasını engelleyeceğiz” diye konuştu.



“Kat kat kıyafet giymeme rağmen ben de yakalandım”

Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan ve görevine dönen hemşire Elif Yalçın da, “Bu kat kat kıyafet giymeme ve kat kat maske takmama rağmen ben de bu hastalığa yakalandım. Lütfen maskelerimizi uygun takalım ve mesafeyi koruyalım. Şuan içeri gireceğim bu kıyafetler ile 2 saatten daha kısa sürede dışarı çıkamayacağım. Bu hastalığın yorgunluğunu halen üzerimden atamama rağmen şuan görevimin başındayım” şeklinde konuştu.



“Lütfen uyarıları dikkate alın”

Hemşire Nilgün Çepni, hastalığa yakalandığı zorlu süreci şu şekilde anlattı:

“Yaşadığım gerçekten çok zorlu bir süreçti. Eklem ağrılarım ve şiddetli baş ağrım mevcuttu. Basit önlemler ile bunu atlatabiliriz. Lütfen dikkat edin, biz maskeler ve kıyafetler ile saatlerce görev yapıyoruz. Mevcut gücümüzden fazlasıyla çalışıyoruz. Çocuklarımızdan aylarca uzak kaldık. Bir sağlık çalışanı olarak bizi ve kendinizi düşünürseniz çok seviniriz.”

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