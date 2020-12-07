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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 91 yeni yoğun bakım yatağı eklendi, 139’u yolda

İHA

Ordu’da 91 yeni yoğun bakım yatağı eklendi, 139’u yolda

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sağlık kuruluşlarında son bir hafta içerisinde 91 yeni yoğun bakım yatağı kazandırıldığını, 139 yeni yatağın yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Ordu'da her hafta Pazartesi günleri Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan Covid19 pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Tuncay Sonel’in yanısıra Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Beytullah Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı Covid19 Değerlendirme Toplantısına, İlçe Kaymakamları da video konferans yoluyla katıldı.
Korona virüs (Covid19) pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yapılan testlerin, vaka durumunun, tedavi süreçlerinin ve filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda, Ordu’nun son bir haftalık pandemi süreci de değerlendirildi.

Yeni yoğun bakım yatakları
Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerince yapılan sunumda, pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla Ordu’ya 91 yeni yoğun bakım yatağı kazandırıldığı, 139 yeni yoğun bakım yatağı daha yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda görev yapan 288 temizlik, 59 güvenlik personelinin, İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ve diğer çalışmalarında görevlendirildiği, Toplum Yararına Programı kapsamında 50 şoför alımının yapılarak, bugün görevlerine başladığı kaydedildi.
Görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin de değerlendirildiği toplantıda, toplu olarak kapalı mekanlarda kalınmaması, cenaze ve düğünlere katılımın çok az sayıda olması, temaslı tespitinde vatandaşların doğru bilgi vermesi, filyasyon sürelerinin azaltılmasının, salgının yayılma hızını azaltacağı dile getirildi.

“Covid’i yeneceğiz”
“DevletMillet el ele vererek, Covid19 illetini yeneceğiz” diyen Vali Tuncay Sonel, geçen hafta boyunca, şahsı dahil 19 ilçe kaymakamının başkanlığında, emniyet, jandarma, zabıta, sağlık görevlilerimizden oluşan ekiplerle sahada olduklarını hem denetim yaptıklarını hem de vatandaşları covid 19’dan korunma konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Vali Sonel, “Bu denetimlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bunun yanında vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirebilmek için farkındalık çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Sağlık çalışanlarımız, cansiperane görev yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Vatandaşlarımız da alınan tedbirlere uyarak, sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü hafifletmeliler. Hepimize büyük görev ve sorumluluk düşüyor. DevletMillet el ele vererek, bu illeti yeneceğiz. Bu badireyi atlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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