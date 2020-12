45 yıldır her yediği dokundu, yapılan işlemle 20 dakikada hayata döndü

45 yıl önce mide ve oniki parmak bağırsağı ameliyatı olan ve ince bağırsağının vücudundaki yeri normal anotomiden farklı olan 75 yaşındaki hastanın safra yolunu tıkayan taş, ameliyatsız ERCP yöntemi ile çıkarıldı.

Anatomisi normal kişilerde bile en zor endoskopik işlemlerden biri olan ERCP işlemi, daha önce “Billroht 2” ameliyatı olan ve ince bağırsağının vücudundaki yeri normal anotomiden farklı olan hastaya Medical Park Ordu Hastanesi’nde başarıyla uyguladı. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz ve ekibinin katıldığı operasyonda oldukça zor ve yok denilecek kadar nadir yapılan ERCP işlemi sonunda hasta aynı gün taşından kurtularak taburcu edildi.



20 dakikada hayata döndü

Gerçekleştirdiği işlemin bölgede ilk defa uygulandığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, şunları söyledi: “75 yaşındaki hastamız bize karın ağrısı ve sarılık yakınması ile başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde safra yolunu tıkayan bir taş tespit ettik. Yaklaşık 45 yıl önce mide ve on ikiparmak bağırsağı ameliyatı olan hastamızda safranın boşaltıldığı ince bağırsak yeri normal anotomiden farklı olduğu için ameliyatsız yöntem olan ERCP işleminin zor da olsa yapılabileceğini anlattık. Hastamızı işleme aldık. Yaklaşık 20 dakika süren işlem sonrasında safra yolunu tıkayan taşını çıkarttık ve aynı gün taburcu ettik. Ülser nedeniyle 45 yıl önce Billroth ameliyatı olan hastalarımıza uygulanan ERCP işlemi, özelleşmiş ileri merkez endoskopi ünitelerinde yapılmaktadır. İşlem öncesinde yapılan ameliyatın tipini ve bunun sonucunda oluşan yeni anatomiyi iyi bilmek çok önemlidir ve işlem başarısını etkiler. Biz de hastamızda incelemeler sonucunda zor olacağını düşündüğümüz bu işlemde özellikli malzemeler kullanarak komplikasyonsuz bir şekilde işlemi uyguladık. ERCP, anatomisi normal kişilerde bile en zor endoskopik işlemlerden biri olarak kabul edilmesine rağmen anotomisi farklı 75 yaşındaki hastamızda gayet başarılı bir şekilde uyguladık. Hastamızı sağlığına kavuşturup şifa ile taburcu ettik.”



45 yıldır her yediği zehir oldu

75 yaşındaki Zeynep Türkeli ise 45 yıldır her yediğinin kendisine dokunduğunu söyledi. Türkeli, yaşadığı rahatsızlığı şöyle anlattı: “45 yıl önce ülser nedeniyle oniki parmak bağırsağımdan ameliyat oldum. Ameliyat oldum olalı her yediğim dokundu. İdrar torbamda oluşan tümör nedeniyle ışın tedavisi alıyorum. Mide bulantısı şikâyetiyle devlet hastanesine gittim. Yapılan muayenemde safra yolumda taş olduğunu söylediler ve beni Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’e yönlendirdiler. Hocamız bana işlem hakkında tüm detayları anlattı ve işlemi gerçekleştirdi. İşlem sonrasında şu an hiç ağrım, sızım yok. Tüm şikayetlerim kayboldu, kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma beni bu hastalıktan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum. Bu bölgede böyle güler yüzlü hekimlerin ve özellikli sağlık hizmetlerinin verildiğini bilmek bizleri çok sevindiriyor ve umutlandırıyor. Tüm Medical Park Ordu Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim.”

