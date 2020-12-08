Ordu’da zabıtanın Kovid-19 denetimleri

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, şehir genelinde Kovid19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, son 6 ay içerisinde 4 bin 549 iş yerine denetim gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ordu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile belediye yetkili organlarınca alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, son 30 gün içerisinde bin 453 iş yerinde maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere gıda güvenliğiyle de ilgili kontrollerde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar, il genelinde ekiplerin son 30 gün içerisinde bin 453 iş yerini ziyaret ederek esnafları ve vatandaşları kurallara riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Çağlar, “Yine ekiplerimiz son 6 ay içerisinde toplamda 4 bin 549 iş yerinde denetimlerde bulundu” dedi.

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