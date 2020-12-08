Ordu’da 15 kadına fuhuş cezası

Ordu’da geçen hafta yapılan asayiş operasyonlarında 15 kadına fuhuş yapmaktan ceza kesilirken, haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 30 Kasım6 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kadına fuhuş yapmaktan, 4 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa yasak av malzemesi bulundurmaktan, 1 şahsa kimlik bildirmemekten, 2 şahsa havai fişek atmaktan, 38 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 38 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 14’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.