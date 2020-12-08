Ordu’da sürücülere hız ve kırmızı ışık cezaları

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Ordu’da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 541 araca aşırı hız yapmaktan, 102 araca ise kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı.

30 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında Ordu polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 22 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 541 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 91 araç trafikten men edilirken 22 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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