‘Efsane motosikletçi’ hayatını kaybetti 1960'ların 'scooter'ı Vespa motosikleti ile 5 kez dünyayı turlayan, 19 kez Londra'ya gidip gelen, ABD’nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy, vefat etti

1960’ların ‘scooter’ı olan Vespa şehir motosikleti ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan, ABD’nin Teksas çölünü bir günde geçen, Avrupa’da gezmedik ülke bırakmayan Ordulu Osman Gürsoy (85), vefat etti.



OrduLondra hattı

1959’da Yalova Karamürsel’deki NATO Üssü’nde garson olarak çalışan Gürsoy, 1966’da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere’deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurusu kabul edilir ve çalışmaya gider. İngiltere’deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa’yla çevre gezileri yapar.

1969’da Ordu’ya yaz tatiline gidip gelen Osman Gürsoy, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa turuna başlar. Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa’yı gezen Osman Gürsoy, bu gidiş gelişlerde OrduLondra arasını 19 kez kat eder.



Teksas çölünü bir günde geçti

1978 yılında gözünü Amerika’ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa’sını paketleyip New York’a gönderir. Kendisi de uçağa atlayıp New York’a geçer. New York’tan Colombia, FloridaMiami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas’tan sonra Teksas’a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin ‘geçemezsin’ dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer. Osman Gürsoy, Teksas çölünü geçmesini bir röportajında şöyle anlatır: “Teksas çölü bilinmeyen ve sonunun ne olacağı bilinmeyen bir yoldu. Sıcaklık 53 dereceydi. Bismillah deyip girdim. 450 mil, kilometre hesabıyla 600 kilometreydi. Sabah çok erken yola çıkarak bir günde geçtim. Los Angeles’tan sonra San Francisco’ya vardım. Sonra Seatlle’den Kanada’nın Montreal’e kadar gittim. Oradan tekrar New York’ta geldim. Toplam 17 eyalet dolaştım, 16 bin km yol yaptım. ABD ve Kanada turunu 50 günde tamamladım.”



36 yılı motosiklet sırtında geçti

Osman Gürsoy, İngiltere’ye döndükten sonra çalışmasını sürdürür. Yıllık izinlerde Türkiye’de yine emektar Vespa ile gider gelir. 82 yıllık ömrünün 36 yılını motosikleti ile geçirir. Bugüne kadar dünyanın çevresini beş kez dolaşacak kadar yol yapar. Gezilerinde, 3 bin saat motor üzerinde kalır. Sekiz ton yakıt, 350 kilo yağ harcar. Dünyayı deniz, kara ve havadan turlayan çoktur. Ama bunu yıllık izinlere sığdıran, üstelik altı beygirlik şehir motosikletiyle, profesyonel yardım almadan yapan nadir gezginlerden biridir.

Osman Gürsoy, günümüzün sürat düşkünlerine ise ilginç bir mesaj verir. Arabasına veya motoruna atlayanın hız yaptığını hatırlatan Gürsoy, “Ben bugüne kadar 215 bin km yaptım. Dünyanın etrafının 46 bin km olduğu düşünülürse dünyanın etrafını beş kez dolaşmışım. Şimdi bakıyorum sürat düşkünleri var. Gerek arabayla gerekse motorla. Ben şurada şu kadar kilometre yaptım, yok burada şu kadar kilometre yaptım diyorlar. Bence burada övünülecek bir şey yok. Burada adam ben 80100 km yaptım diye tavır yaparken, öbür adam saatte 27 bin km hızla aya gidiyor.”

1986’da motorunu, minibüse yükleyerek Türkiye’ye getiren ve o günden bu yana Boztepe’deki evinde emeklilik günlerini geçiren Osman Gürsoy, dün gece vefat etti.

