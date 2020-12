Altınordu Belediyesi’nde halk buluşmaları sürüyor

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in, korona virüs salgını öncesi düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü programları, tedbirler kapsamında devam ediyor.

Salgın sürecinde de vatandaşlarla iletişim sağlamaya devam eden Başkan Tören, belediye meclis toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. HES kodu dahil birçok önlemin alındığı ve halk günü toplantısında vatandaşlar, istek ve taleplerini doğrudan Başkan Tören’e iletti.

Altınordu Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda vatandaşlara seslenen Başkan Tören, kapılarının herkese açık olduğunu ifade ederek, “Bilinmesini istiyorum ki, Altınordu’da kimse öteki değildir. Şehrimizde yaşayan her bir fert, her bir yürek, bize verilmiş bir emanettir. Emanetine sahip çıkan Altınordu Belediyesi’nin kapısı dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açıktır. Bundan sonra da her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, sorunlarını dinlemeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda, istihdama dar açıklamalarda da bulunan Başkan Aşkın Tören, “Altınordu’da işgücünün niteliğini arttıracak, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında geleceğin insana yakışır mesleklerini öğretecek, ‘Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi’ni yakın zamanda hizmete açacağız. Bununla birlikte tekstil, tarım, çağrı merkezi gibi yatırımlarımız ilçemizde istihdama büyük katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen Halk Gününde toplantıya katılan herkese hijyen paketi hediye edildi.

