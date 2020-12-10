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Ordu Halk Sağlığı Başkanı Aydın: Vaka hızı azaldı ama tehdit geçmedi

DHA

Ordu Halk Sağlığı Başkanı Aydın: Vaka hızı azaldı ama tehdit geçmedi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da koronavirüs vaka sayılarının düşürülebilmesi için sıkı önlemler alınıyor. Bu kapsamda polis, jandarma, zabıta ve mahalle bekçileri, insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda megafonlarla vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyarıyor. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte vaka artışının ontrol altına alındığını belirterek, "Bugünlerde vaka artış hızımız azaldı. Fakat tehdit devam ediyor" dedi.
Türkiye´de koronavirüs salgınında en çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Ordu´da, vaka sayılarının kontrol alınabilmesi için sıkı tedbirler alınıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda vatandaşların yeniden yoğunluk oluşturmasının ardından kentteki güvenlik güçleri vatandaşları sık sık uyarıyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda megafonla gezen polis, jandarma, mahalle bekçileri ve zabıtalar, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istiyor.
`VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ AMA TEHLİKE GEÇMEDİ´
Ordu´daki son durumu Demiröeren Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, alınan önlemlerle vaka artış hızının azaldığını belirtti ancak tehlikenin geçmediğini söyledi. Aydın, "Ordu´daki vaka artışını son 1 haftada kontrol altına alabildik. Bugünlerde vaka artış hızımız azaldı. Daha az sayıda vakalarımız çıkmaya başladı. Fakat tehdit devam ediyor. Çünkü Ordu, dünyayla da, Türkiye´yle de paralel olarak vaka artışı yaşanabiliyor. Bunun yanı sıra Ordu, yaşlı bir nüfusa sahip. Bundan dolayı hastalık geçirildiğinde yoğun bakıma veya hastaneye yatış oranlarımız artıyor. Bu anlamda bizim ekstra tedbirlerimiz de oldu. Yaklaşık 90 adet yoğun bakım yatağı açtık ve yaklaşık bir hafta içerisinde 139 yeni yoğun bakım yatağı açmayı planlıyoruz. Pandeminin başından beri reaksiyonlarımızı gösterdik. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımıza yoğun bakım sırası bekletmedik. Vaktinde alıyoruz, tedavilerini başlatıyoruz. Şu anda da olayı yönetebilecek durumdayız" diye konuştu.
`KURALLARA UYULMALI´
Vaka artışının en önemli nedenlerinden birinin sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi olduğunu kaydeden Dr. Aydın, "Bizim vatandaşlarımızdan istirhamımız; kapasitemizi aşmamız durumunda zorluk yaşayabiliriz. Bu nedenle vaka sayılarımızı düşürmemiz gerekiyor. Vaka artışının en önemli nedenlerinden biri de sosyal mesafenin ihlal edilmesi ve maske kullanılmasının düşük olması. Biz maske kullanıyoruz ama sosyal mesafe konusunda halen eksiklikler yaşıyoruz. İnsanlar hâlâ birbirlerine misafirliğe gidiyorlar. Bunlar en sık karşılaştığımız tablolar haline gelmeye başladı. Yine aynı iş yerinde kapalı ortamda yaşayan insanlar arasında bulaşların olduğunu görüyoruz. Tekrar söylüyorum; sosyal mesafe ve bulunan ortamın iyi havalandırılması, hijyen kurallarına uyulması çok büyük önem arz ediyor. Bu şekilde ancak vaka sayılarını düşürebilir ve şu anda kontrol altında olan sağlık sistemini tıkamadan yürütebiliriz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Ordu MUSTAFA KIRLAK
2020-12-10 11:37:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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