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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3.Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Bucaspor : 3

İHA

3.Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Bucaspor : 3

Misli.com TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928’e 30 mağlup oldu.

Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Erkan Engin xx, Hicri Yıldırım xx, Burak Özer xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan x, Gökhan x, Rıdvan Sönmez x (Enver dk. 71 x), Emrah x, Hacı Şükrü x, İsmail x, Mehmet Seçme x (Doğukan dk. 71 x), Emre Usta x, Muhammet Burak x, Sinan x, Tevfik x
Bucaspor 1928: Şener xx, Ufuk xx (Alper dk. 82 ?), Berke xx (Saruhan dk. 82 ?), Osman xx, Oğuz xxx (Sabahattin dk. 89 ?), Cuma x (Burak Sürmeli dk. 74 x), Tunç xx, Yusuf xx (Burak dk. 74 x), Gökhan xx, Yalçın xx, Ahmet xx
Goller : Ahmet (dk.11), Tunç (dk. 55), Oğuz (dk.58) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Sinan, Gökhan ( Fatsa Belediyespor), Tunç, Yusuf, Osman(Bucaspor 1928)

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