Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü

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Turgut DAĞDEVİREN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)ORDU'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan Hasgül Kayaoğlu (70) hayatını kaybetti.

Seferli Mahallesi Göğmele mevkisinde Hasgül Kayaoğlu'na ait tek katlı ahşap evde önceki gün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Hasgül Kayaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Akkuş Turgut DAĞDEVİREN/AKKUŞ (Ordu), (DHA) -

2020-12-11 12:34:48



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