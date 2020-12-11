Altınordu Belediyesi, karantinadaki vatandaşların yanında

Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüs hastalığına yakalanan ve evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara destek paketlerini ulaştırıyor.

Altınordu Belediyesi, Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgınına karşı kentte çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşlara yönelik de belediye tarafından hazırlanan malzemelerin desteği sürerken, konutlarında ise dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Altınordu’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Aşkın Tören, küresel bir sağlık problemi haline gelen salgın ile mücadele sürecinde ilçe genelinde önemli sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Alınan tüm tedbirlere rağmen test sonucu pozitif çıkan vatandaşlara yönelik çalışmaların da olduğunu kaydeden Başkan Tören, “Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın pandemi mücadelesinde sağlıklarını korumak için gösterdiğimiz çaba ve özenin yanında kovid testleri pozitif çıkan vatandaşlarımızın mücadelesinde de tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Karantinada tutuldukları konutlarını dezenfekte ediyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hijyen ve gıda paketi gönderiyoruz. Filyasyon ekiplerine de bu manada destek ve katkı veriyoruz. Bu zorlu pandemi mücadelesinde toplumsal dayanışma en az sosyal mesafe kadar önemli” dedi.

Başkan Tören ayrıca, bu zorlu sürecin alınan tedbirler doğrultusunda geride bırakılacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

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