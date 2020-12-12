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Ordu´da yüksek katlı yapıların önünü açan imar planı iptal edildi

DHA

Ordu´da yüksek katlı yapıların önünü açan imar planı iptal edildi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da, 1´inci İdare Mahkemesi kentte yüksek katlı binaların önünü açan 2016 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli 'Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla kentte yüksek katlı binaların yapımının önüne geçildi. Belediye olarak iptal ettikleri imar planının mahkeme tarafından da iptal edilmesinin verdikleri kararın haklılığını ortaya koyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu´muzu daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.
Ordu'da, 2016 yılında uygulamaya konulan ve yüksek ölçekli binalara izin veren 1/5000 ölçekli 'Nazım İmar Planı' emsal alınarak satışa çıkarılan belediye arsasına 3 blok halinde 17´şer katlı ve 280 daireli bina ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12´nci kata kadar ulaşıldı. Ancak halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatını belediye meclisi gündemine taşıdı.
GÖKDELENLER YIKILDI
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını iptal etti. Yapı şirketinin kararı mahkemeye taşıması üzerine Ordu 1'inci İdare Mahkemesi, şubat ayında söz konusu inşaat hakkında yıkım kararı verdi. Karar, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanarak inşaatın yıkımı gerçekleşti.
YÜKSEK KATLARIN ÖNÜNÜ AÇAN İMAR PLANINI İPTAL EDİLDİ
Kentte Akçatepe mevkiinde yüksek katlı bina inşa edilmesi planlanan arsanın 4 hissedarı da Ordu Büyükşehir Belediyesi´nin aldığı meclis kararının iptali istemiyle dava açtı. Ordu 1´inci İdare Mahkemesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´nın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun bulunmadığına karar vererek, iptal etti. Bu kararla kentte yüksek katlı binaların önüne geçildi.
`BİR YANLIŞI DÜZELTTİK´
Mahkemenin kararını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mahkemenin aldığı kararla haklı olduklarının ortaya çıktığını belirterek, "Bir yanlışı düzeltmiş olduk. 2016 yılında yapılan imar değişikliği iptal edildi. Biz bunun kararını zaten almıştık. Mahkeme de bizim kararımızı haklı buldu. Çalışmalarımızı yeniden yaparak Ordu´muzu daha güzel bir hale getireceğiz. Altınordu ve Gülyalı ilçelerimizde zaman kaybetmeden imar çalışmalarımıza başladık. Bütün ilçelerimizde bu çalışmaları sürdürerek, ilimizi çağdaş iller arasına çıkartmış olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-12-12 09:50:57

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