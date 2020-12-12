Balkonda mahsur kalan karabatak kuşu kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkonda mahsur kalan karabatak kuşu kurtarıldı

İHA

Balkonda mahsur kalan karabatak kuşu kurtarıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir evin balkonunda mahsur kalan karabatak kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Evkaf Mahallesi'nde Volkan Budan isimli kişi sabah kalktığında balkonunda karabatak kuşunun olduğunu fark etti. Önce kendi imkânlarıyla kuşu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışsa da karabatak kuşu buna izin vermedi. Budan daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hemen olay yerine gelerek gerçekleştirdiği başarılı operasyonla karabatak kuşunu kurtardı.
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten ev sakini Volkan Budan, “Sabah kalktığımızda çocuklar balkonda sıkışmış şekilde karabatak kuşunu görmüşler. Ben denedim kurtarmak için fakat gagası ile saldırınca durumu Fatsa itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekipler de hemen gelerek kuşu kurtardılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu´da yüksek katlı yapıların önünü açan imar planı iptal edildi
YEREL HABERLER Ordu´da yüksek katlı yapıların önünü açan imar planı ...
Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Altınordu’da ibadethanelerde 59 bin metrekare alan dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Altınordu’da ibadethanelerde 59 bin metrekare alan ...
Altınordu Belediyesi, karantinadaki vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, karantinadaki vatandaşların ...
Ordu’da yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Ordu’da yangın: 1 ölü
Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar Ordu’da 1 buçuk ay erken doğan buzağı, ev ortamında anne sütü ile besleniyor, bebek gibi bezleniyor Buzağını besleyen ve bezleyen Kılabdan Gönül: “Ona bebek gibi bakıyoruz”
YEREL HABERLER Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde ...
Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı
Ordu’da caddelerde HES koduyla giriliyor
YEREL HABERLER Ordu’da caddelerde HES koduyla giriliyor
Ordu´da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
YEREL HABERLER Ordu´da kuraklığa karşı 'yağmur' duası
Ordu'da cuma namazı sonrası ‘yağmur duası’ yapıldı
YEREL HABERLER Ordu'da cuma namazı sonrası ‘yağmur duası’ yapıldı
Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Ordu'da ahşap ev yandı: 1 ölü
Altınordu’da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Altınordu’da zabıta ekiplerinden korona virüs ...
Ordu’da vakaların en önemli artış nedeni: ‘ev ziyaretleri’ Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aydın: ”Ev ziyaretlerinden uzak durulması gerekiyor, 2 gündür vakalarımızda azalma söz konusu”
YEREL HABERLER Ordu’da vakaların en önemli artış nedeni: ‘ev ...
Ordu’da turizm yeniden keşfediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da turizm yeniden keşfediliyor
3.Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Bucaspor : 3
YEREL HABERLER 3.Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Bucaspor : 3
Ordu’da Büyükşehir üreticinin yüzünü güldürdü Sözleşmeli tarım yapan üreticilerin ürünleri satın alınarak paraları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Ordu’da Büyükşehir üreticinin yüzünü ...
Ordu'da 3 caddede 'HES kodu' uygulaması
YEREL HABERLER Ordu'da 3 caddede 'HES kodu' uygulaması
Fatsa Belediyesi’nde borç yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi’nde borç yapılandırma uyarısı
Ordu Halk Sağlığı Başkanı Aydın: Vaka hızı azaldı ama tehdit geçmedi
YEREL HABERLER Ordu Halk Sağlığı Başkanı Aydın: Vaka hızı azaldı ama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X