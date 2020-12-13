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Başkan Güler: Fındıkta oyunları yeni yılda da birlikte bozacağız

DHA

Başkan Güler: Fındıkta oyunları yeni yılda da birlikte bozacağız


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son günlerde serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesine tepki göstererek, "Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız" dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 22 liradan alımı gerçekleştirilen levant kalite fındığın fiyatı Ordu´da 21 liraya kadar geriledi. Serbest piyasada fındık fiyatında yaşanan bu düşüş üreticileri de endişelendirdi. 31 Aralık itibariyle fındık alımlarını durduracak olan TMO´nun, fiyat düşüşünün devam etmesi halinde yeni yılda da fındık alımlarını sürdürmesi bekleniyor.
`FINDIĞI TEKELLEŞEN FİRMALARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ´
Fındık fiyatında yaşanan düşüşle ilgili Ordu Büyükşehir Belediye (OBB) Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2020-21 fındık hasat sezonu öncesi temmuz ayında tekelleşen firmaların fındık fiyatına müdahale etmelerine izin vermediklerini söyledi. Güler, "Fındığı da fındık fiyatını da Roma, Londra, Washington merkezli oligopolist, yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz" diye konuştu.
`OYUNLARI BİRLİKTE BOZACAĞIZ´
Fındığa sahip çıkmaya devam ettiklerini kaydeden Güler, "Belediyecilik anlayışımız sağlık konusuyla, pandemisiyle, imarıyla, yatırımlarıyla ve ekonomisiyle bir bütün. Ordu´nun hemen her konusu bizim ilgi ve sorumluluk alanımız. Halkımızın sorunları en birinci önceliğimiz. Özellikle fındık meselesi de öyle. Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Beyl'e de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu MUSTAFA KIRLAK
2020-12-13 10:26:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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