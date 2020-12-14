Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

İHA

Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde bol avlanan hamsi güldürdü.
Karadeniz başta olmak üzere Marmara Denizi'nde de balıkçıların çoğunun hamsi avladığını belirten balıkçı Caner Demir, “Hamsi hem tüketici hem de balıkçılar için çok önemli. Bol olduğu zaman balıkçı maddi olarak iyi kazanıyor, vatandaş da ucuz fiyata bol bol tüketme şansı buluyor. Bizler de denizlerdeki balıkçılar olarak bugünlerde bol hamsi avlıyoruz. Hamsi bol olunca sofralar da hamsi ile şenleniyor. Karadeniz’in simgesi olan hamsileri avlamak bizleri çok mutlu ediyor. Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, biz başta olmak üzere vatandaşın yüzünü güldürdü. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur” diye konuştu.
Tezgahlarda hamsi 10 TL, mezgit 20 TL, tirsi 25 TL ve çupra 30 TL

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa’da işlek caddelerde HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Fatsa’da işlek caddelerde HES kodu uygulaması
Ordu’da tarihi çeşmeler onarılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da tarihi çeşmeler onarılıyor
Ordu´da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak için keşif gezisi
YEREL HABERLER Ordu´da Yazkonağı Mağarası'nı turizme kazandırmak ...
Belediye başkanından ‘tatlı’ uyarı ve ziyaret Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sokağa çıkamayan yaş gruplarını evlerinin kapısında ziyaret edip, çikolata, oyuncak ve hediyeler verdi, sorun ve isteklerini dinledi Bir süre önce kendisi de korona virüse yakalanıp sağlığına kavuşan Başkan Tandoğan, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda da bulundu
YEREL HABERLER Belediye başkanından ‘tatlı’ uyarı ve ...
Fatsa’nın saklı kalmış tarihi gün yüzüne çıkartılıyor
YEREL HABERLER Fatsa’nın saklı kalmış tarihi gün yüzüne çıkartılıyor
Ordu’nun yollarında otoban konforu
YEREL HABERLER Ordu’nun yollarında otoban konforu
Ordu’da can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Ordu’da can dostlar unutulmadı
Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
YEREL HABERLER Ordu'da maske, plaka ve izin belgesi denetimi
Hilmi Güler’den net mesaj:”Fındıkta oyunları bozacağız” Fiyatı düşme eğilimine giren fındık konusunu yakından takip ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, TMO’nun yeni yılda da alımlara devam edeceği sinyalini verdi
YEREL HABERLER Hilmi Güler’den net mesaj:”Fındıkta oyunları ...
Başkan Güler: Fındıkta oyunları yeni yılda da birlikte bozacağız
YEREL HABERLER Başkan Güler: Fındıkta oyunları yeni yılda da ...
Meslek liseleri sektör iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Meslek liseleri sektör iş birliği protokolü imzalandı
Balkonda mahsur kalan karabatak kuşu kurtarıldı
YEREL HABERLER Balkonda mahsur kalan karabatak kuşu kurtarıldı
Ordu´da yüksek katlı yapıların önünü açan imar planı iptal edildi
YEREL HABERLER Ordu´da yüksek katlı yapıların önünü açan imar planı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X