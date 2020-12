Ordu’ya yapılacak bin yataklı şehir hastanesinin yeri havadan görüntülendi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “Şehir hastanesi için 250 dönümlük alan, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi” “Hastanenin yan tarafına, 22 bin metrekare alan üzerine morfoloji binası yapılacak”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversite yerleşkesi içerisine yapılacak olan bin yataklı şehir hastanesi için, Sağlık Bakanlığı’na 250 dönümlük arazinin tahsis edildiğini belirterek, “Özellikle pandemi sürecinde hastanelerin herkesin ihtiyacı olan bir temel kurum olduğunu görüyoruz. Ordu ilimize hayırlı olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri çerçevesinde, TBMM’de yaptığı konuşmada bazı iller için şehir hastanesi açıklamalarında bulundu. Yaptığı konuşmada, çok sayıda şehir hastanesi yapılacağını ve bazı illerde ihale sürecinin tamamlandığını belirten Bakan Koca, Samsun, Aydın ve Trabzon şehir hastanelerinde ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Bakan Koca ayrıca, bin 750 yataklı Şanlıurfa ve her biri biner yataklı Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır, Antalya, Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerinin de ihalelerinin yapılarak, 2023 yılından önce hizmete açılacağını ifade etti.

Ordu’da, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde inşa edilecek olan bin yataklı şehir hastanesi için, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, toplamda 250 dönümlük yer tahsis edildi. Yapılacak olan şehir hastanesinin yanına ayrıca, 22 bin metrekare alana sahip bir morfoloji binasını inşa edilerek, hizmete sunulacak.



“Şehir hastanesi için 250 dönümlük alan, Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, özellikle pandemi sürecinde her türlü zorluğun üstesinden gelmek adına çabaladığını ifade eden Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, göreve geldiği 2019 yılı Temmuz ayında, Ordu için bir hastanenin yapımının söz konusu olduğunu, kendilerinin de rektörlük olarak 350 dönümlük boş arsaları olduğunu ve yetkililerin uygun gördüğü takdirde buraya hastane yapılabileceğini söylediklerini kaydetti. Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Sağlık Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaparak, hastaneyi üniversitemiz yerleşkesi içerisine yapacaklar. Bizden yer tahsil edildi, ilk etapta 208 dönüm, ikinci etapta ise 42 dönüm yer tahsis ederek, Sağlık Bakanlığı’na toplam 250 dönüm üniversitemiz içerisinde yer tahsis etmiş olduk” dedi.



“Hastanenin yan tarafına, 22 bin metrekare alan üzerine morfoloji binası yapılacak”

“Sağlık Bakanlığı’ndan iki talebimiz oldu. Bunlardan birincisi, Sağlık Bakanlığımızın doktorları ile Tıp Fakültemizin doktorlarının birlikte Ordu insanımıza hizmet vermelerini istedik” diyen Rektör Akdoğan, “Bunun adına afiliasyon yan, birlikte hizmet verme şekli deniliyor. Diğeri ise Tıp Fakültemizin morfoloji binası, yani burada hocalarımızın, oturacağı, tıp öğrencilerimizin eğitim ve öğretim görecekleri bir bina yapmalarını, eğer mümkünse bunu da mevcut hastane binası içerisine veya yanına yapılmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri de bunun binanın hemen yan tarafına yapılmasını uygun gördüler ve 22 bin metrekare alana sahip bir morfoloji binasını da bu hastanemizin yanına yapacaklar. Böylece orada doktorlarımız, bir yandan hastalara muayene, ameliyat ve diğer poliklinik hizmetleri verirken, diğer yandan da top fakültesinde okuyan öğrencilerimizin eğitimöğretim faaliyetlerini ideal bir şekilde sürdürmüş olacaklar” şeklinde konuştu.



“Hastanelerin önemi özellikle pandemi sürecinde daha çok belli oldu”

Özellikle pandemi sürecinde hastanenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkat çeken Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Ordu ili için çok güzel ve sevindirici bir haber, onur verici bir haber. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyuz. Ben burada emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, valimize, Ordu ilimizin siyasilerine ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bir her beraber bu ilin sorunlarının çözümü noktasında üniversite olarak üzerimize düşen bir görev olduğunda bunu seve seve yapmanın mutluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.