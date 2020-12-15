Ordu'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet BAYRAK/MESUDİYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Kemal Özyurt (88), evinden 2,5 kilometre uzaklıktaki Değirmenaltı mevkinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kayadibi Mahallesi'nde oturan emekli şoför Kemal Özyurt, pazar günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Özyurt´un bulunması için bölgede polis ve jandarma özel harekat timleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide süren çalışmlarda, arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Özyurt'un bugün evinden 2, 5 kilometre uzaklıktaki Kavaklı Mahallesi Değirmenaltı mevkinde cansız bedeni bulundu. Özyurt'un ölüm nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Mesudiye Ahmet BAYRAK

2020-12-15 16:40:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.