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Üreticiler, TMO'nun fındık alım süresini uzatmasını bekliyor

DHA

Üreticiler, TMO'nun fındık alım süresini uzatmasını bekliyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da Toprak Mahsulleri Ofisi´nin (TMO), yılsonunda fındık alımlarını sonlandıracağı beklentisi üzerine serbest piyasada 28 liraya kadar çıkan fındık fiyatı, 22 TL´ye düştü. Piyasada düşen fiyatlar üzerine TMO fındık alımına devam edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Alım sürelerinin uzatılması serbest piyasada düşen fındık fiyatını yeniden tırmanışa geçirir" dedi.
Bu yıl ağustos ayında levant kalite fındık için 22 liradan müdahale alımı yapan TMO, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle fındık alımlarını sonlandıracağı açıkladı. Serbest piyasada 28 lira bandına kadar çıkan fındık fiyatlarının, kademeli bir şekilde 21 ila 23 lira seviyesine kadar inmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi´ndeki (TBMM) 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden TMO´nun fındık alım süresini uzatacağını açıkladı. 
Yıl sonunda fındık alımlarını sonlandırması beklenen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2021 yılında da fındık alımlarına devam etmesi yönünde çalışma başlattı.
`FINDIK ÜZERİNDE TEKELİN VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN OYUNU VAR´
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, TMO´nun fındığa müdahalesinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Üreticiler için müjdeli haberi kısa sürede beklediklerini belirten Akça, "Fındıkta tekelci firma ve işbirlikçilerinin hakikatken hatırı sayılır maniplasyonu ve oyunu var. Oyunu kuruyorlar, sahneyi alıyorlar ve oynamaya devam ediyorlar. Günün şartlarına göre her şartta manevra yapıyorlar. Bir ay önceye kadar serbest piyasada 26 ila 27 lira bandına çıkan fındık fiyatları, bir anda 24 liraya düşüş gösterdi. Peşinden de peyderpey 21,50 TL´ye kadar düştü. Bu hafta ise TMO´nun fındık alımlarını uzatacağı yönünde açıklamaların yapılmasının ardından fındık fiyatları 22 ila 22.50 TL bandına çıktı.  Bu gösteriyor ki; tekelci firma ve işbirlikçilerinin fındık fiyatlarının düşmesinde çok büyük oyunu var. Onların bir beklentisi vardı; 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle TMO´nun alım süresi sona erecek ve onlar piyasada istediği gibi at koşturacaklardı. Bu oyunun bozulmasında en büyük etkinin TMO ve Tarım Bakanlığı'nın yetkilileri olduğunu her zaman söyledik. Bölge milletvekillerimizin TMO´nun alım sürelerinin uzatılması konusunda sayın bakanımızla yaptığı görüşme sonucunda sürenin uzatılması konusunda bir hamle yapılacağına yönelik görüş bildirmiş. Bakanlığımızdan yapılan şu anda resmi bir açıklama yok ama inşallah müjdeli haber bize en kısa sürede gelir" diye konuştu.
`FINDIK FİYATI DA REVİZE EDİLMELİ´
TMO´nun alım süresini uzatmasının yanı sıra fındık fiyatlarını da revize etmesi gerektiğini ifade eden Akça, "Fındık fiyatı düşmeye başladığından bugüne tekelci firma ve işbirlikçilerinin kurdukları oyunu sezdik. Bunu her defasında dillendirdik. Eğer TMO´nun alım süresi uzamazsa fındık fiyatlarının çok sıkıntılı bir sürece gireceğini defalarca söyledik. Bunun tek çaresinin TMO´nun alım süresini uzatması ve fiyatları revize etmesi olduğunu ilettik. İnşallah bu konuyla ilgili bir sonuç alacağız ve TMO alım süresini uzatacak. Fiyatı da revize ederse üreticimiz alın terinin karşılığını alacak. Tekelin ve işbirlikçilerinin de oyunu bozulacaktır" şeklinde konuştu.
`ÜRETİCİLERİN BEKLENTİSİ 30 LİRA´
Akça, üreticilerin fındık fiyatı beklentisinin 30 lira seviyesinde olduğunu da kaydederek, "Serbest piyasada 25-26 lira bandına yükselen bir fiyat vardı. Bu çok normaldi. Niye normal? Çünkü rekolte az. Geçen sene 740 bin ton civarında rekolte oluştu. Bu sene 500-550 bin ton civarında bir rekolte oluşuyor. Otomatik olarak piyasanın dinamikleri gereği fiyatların biraz yüksek olması gerekiyordu. Serbest piyasada son 1,5 aya kadar zaten bu seyrini yükselterek gösteriyordu ama tekelci firma ve işbirlikçileri oyunlarını sahneye koyarak her dönemde yaptıkları gibi yükselen fındık fiyatlarını bir şekilde düşürerek, kendi kazançlarını arttırmanın hesaplarını yapıyorlar. Üreticiyi burada düşünen yok. Sadece kendi ceplerini doldurmak için oyun oynuyorlar. Biz de bu oyunun sona ermesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin kısa vadede 25 lira bandı kafasında oluşmuş bir rakamdı. Uzun vade de 30 lira beklentisi vardı. Buna da ulaşmaya az kalmıştı. Fakat oynanan oyunla bu fiyatlar neredeyse maliyetlerin altına kadar çekildi" ifadelerinde bulundu.
`TMO ALIMLARINA DEVAM ETMELİ´
Fındık üreticisi Tevrat Kahraman, TMO´nun alımlarına önümüzdeki yıl da devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "TMO´nun fındık alım süresi uzatılsa daha güzel olur. Çünkü, tüccarlar bizi mahveder. Alım süreleri uzatılırsa tüccarlar fındık fiyatını yükseltmek isterler. Fındık fiyatları şu anda 21.50 TL´ye düştü. Aynı fındık fiyatları 26 liraları gördü. Fındık fiyatı 26 TL iken kâr ediyorlardı da, 21,50 TL´ye neden indirdiler. Onun için TMO alımına devam etmeli" dedi.
`BİZİ TÜCCARLARIN ELİNE BIRAKMASINLAR´
Üretici İlhan Demir ise "TMO´nun piyasada olmasını isteriz. Çünkü fındık tekelin eline kaldığı zaman fiyatla üç aşağıya, beş yukarıya oynuyorlar. Gariban bekliyor ki, fiyatların yükselsin. Bizleri tüccarların eline bırakmasınlar" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-12-16 10:15:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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