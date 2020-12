Ordu-Trabzon iş birliği

Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler geliştireceklerini belirtti. Güler, “Hem DOKA hem de DOKAP’ta ortak olduğumuz projelerimiz var. Trabzon’da turizm, kültürel, sosyal anlamda yapacağımız çalışmalarımız var” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette her iki Büyükşehir Belediye Başkanı gündem değerlendirmesi yaparak, ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu bakımdan bunu çok daha ileriye taşıyarak ekonomi, turizm, tarım anlamında bölgesel bir bakış açısıyla her iki şehrin menfaatini maksimize edecek adımları yerelden başlayarak atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun tecrübeleriyle hem Trabzon’a hem de bölgeye önemli katkıları olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübeleriyle hem Trabzon’a hem de bölgemize önemli katkıları olacak. Kendilerinin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Trabzon bizim için kültürel, tarihi, sosyal açısından çok önemli bir şehir. Trabzon’a komşu olmak bizim için bir gurur. Hem DOKA hem de DOKAP’ta ortak olduğumuz projelerimiz var. Trabzon’da turizm, kültürel, sosyal anlamda yapacağımız çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.



Ortak adımlar atılacak

Ekonomi, turizm, tarım anlamında bölgesel bir bakış açısıyla adımlar atılacağını söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise şöyle konuştu:

“Ordu bizim ateş komşumuz. İhtiyaç duyduğumuzda her zaman desteklerini aldığımız çok özel bir şehir. Çok tecrübeli ve bakanlık yapmış bir büyüğümüz olan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının da ayrı bir ehemmiyeti var. Trabzon ile Ordu arasında iş birliğini artıracak mekanizmaları oluşturmak ve bölgesel kalkınma perspektifini tüm bölge iller için ortaya koyacak bir anlayışla inisiyatif başlatabileceğimizi düşünüyorum. Ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu bakımdan bunun çok daha ileriye taşınarak ekonomi, turizm, tarım anlamında bölgesel bir bakış açısıyla her iki şehrin menfaatini maksimize edecek adımları yerelden başlatarak atmamız gerekiyor. Yerel yönetimler, yerel kalkınmanın da en önemli unsurları haline geldi. Bu anlamda bizler de şehirlerimizde kalkınmanın lideri pozisyonunda olan yöneticileriz. Bundan sonra da inşallah sizinle birlikte şimdiye kadar attığımız adımlara ilave olarak yeni adımlar atarız.”

