Altınordu’da ulaşım ağları modernleşiyor

Altınordu Belediyesi tarafından mahalle yollarında sürdürülen asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamlanan 9 kilometrelik Alınca Mahallesi yolu, iyileştirme çalışmaları ile birlikte güvenli ve konforlu bir görünüme kavuştu. Ekipler, ihtiyaç hissedilen noktalarda bakım, onarım, yama ve bordür uygulamalarını da yol yapım faaliyetleriyle birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca, yağmur suyu kanallarında ve menfezlerde sağlıklı su akışını sağlamak için yağmur kanalları genişletildi. Aşırı yağış sonrası yıllardır bölgede yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek ve yol geçişini güvenli hale getirmek için yapılan çalışmada, yağmur kanallarının komple yenilenmesi sağlandı. Eskiyen ve yeterli gelmeyen koruge borular da yenileriyle değiştirildi. Çalışmalar ile birlikte Altınordu merkeze 32 kilometre uzaklıkta olan Alınca Mahallesi’nin mesafesi 9 kilometre daha kısalarak, 23 kilometreye düşürüldü. Çalışmaları tamamlanan yol aynı zamanda, Alisayvan ve Erenli Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelere de hizmet verecek.



"Yol medeniyettir"

Sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daha kaliteli bir ulaşım imkanı sunmak adına çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yolun olmadığı yere hiçbir hizmetin gidemeyeceğinin altını çizen Başkan Tören, “Kırsal kalkınmayı, kırsal alanlardaki sosyal, kültürel ve ekonomik tüm şartların sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine ve bu bölgelerde yaşayan insanların refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik plan, politika ve uygulamaları bütünüyle ele alıyoruz. Bu kapsamda önceliklerimizi sıralıyoruz ve plan dahilinde hareket ediyoruz. Biliyoruz ki yol medeniyettir, insanları sevdiklerine, birbirlerine kavuşturan en büyük unsurdur” dedi.

Başkan Tören, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte 1 yılı aşkın süredir uyumlu bir çalışma sergilediklerine de dikkat çekti. Tören, özellikle kırsalda yürütülen çalışmalarda iş birliği ve desteği için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Öte yandan Altınordu Belediyesi, şehrin dört bir yanında yeni yol açma, mevcut yolların bakım ve onarımı gibi çalışmaları yürüterek, pandemi döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsata çeviriyor.

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