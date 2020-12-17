İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Çamaş ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem Gündüz isimli inşaat işçisi Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri Muharrem Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.