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'Sakin şehir' Perşembe’ye yoğun talep Ordu’nun Perşembe ilçesinde turizmin gelişmesi adına çalışmalar sürüyor 43 kilometrelik sahil şeridi bulunan ve balıkçılığın yaygın olduğu ilçede üretilen organik besinler de ekonomiye katkı sağlıyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Ordu’da en çok tercih edilen ve en fazla turist alan yerlerden birisi”

İHA

'Sakin şehir' Perşembe’ye yoğun talep Ordu’nun Perşembe ilçesinde turizmin gelişmesi adına çalışmalar sürüyor 43 kilometrelik sahil şeridi bulunan ve balıkçılığın yaygın olduğu ilçede üretilen organik besinler de ekonomiye katkı sağlıyor Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: “Ordu’da en çok tercih edilen ve en fazla turist alan yerlerden birisi”

Karadeniz’in önemli turizm noktalarından biri olan ve ‘sakin şehir’ unvanına sahip Ordu’nun Perşembe ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. İlçenin onlarca doğal güzellikleri barındıran 43 kilometrelik sahil kesimi ve deniz ile iç içe ormanlar, kentin cazibesini de arttırıyor.
Ordu´nun, ’sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesi, yerli ve yabancı turistler tarafından her yıl ziyaret ediliyor. Balıkçılığın yaygın olduğu ilçede, kırsal mahallelerde yetiştirilen organik yiyecek, sebze ve meyveler ise tarımsal yönde bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Perşembe ilçesi kıyısında bulunan, Türkiye’de tepeli karabatakların yuva yaptığı nadir yerlerden Hoynat Adası, Yason Burnu ve timsaha benzerliği ile dikkat çeken Timsah Adası da yoğun olarak ziyaret edilen yerler arsında bulunuyor.

“Ordu’da en çok tercih edilen yerlerden birisi”
Türkiye’nin 7’nci sakin şehri olan Perşembe ilçesinde, bölgenin unvanını korumak ve doğallığını bozmamak adına ise Perşembe Belediyesi tarafından çalışmalar yapılıyor. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, “Sakin şehrin bizlere verdiği avantajlar var, çevremizi ve ilçemizi koruyoruz, çok katlı binalar yaptırmıyoruz. Tamamen sakin şehir bir yaşam felsefesi, yani sakinlik ‘sakin’ anlamında değil, yaşamın sakinliği, sessiz değil, ortamın sessizliği, bunların hepsi ilçemizde mevcut. Şu anda da belki Ordu’da en fazla tercih edilen yerlerden birisi. İnsanlar burada yaşamı amaçlıyor, çok da talep var. Özellikle ev ve bina konusunda talepler artıyor. Bu da ilçemizin yaşanabilir bir ilçe olmasından kaynaklanıyor” dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sakin şehrin felsefesinde kendi kültürlerini, değerlerini ve yerel dinamiklerini ortaya çıkartmak için çalışmalar yaptıklarını ve yeni yatırımların yapıldığını ifade ederek, “Onlarla yürümek, gelenek ve göreneklerini yaşatmak için Perşembe ilçemizde yaptığımızı düşünüyoruz. Bu alanda alacağımız daha çok yol var. Tabii, bu konuda tecrübeler de ediniyoruz. Yeni yatırımlar yapıyoruz, bu anlamda hem turizm hem de yaşam anlamında yeni yatırımlar mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bunları da başardığımız aman Perşembe ilçemiz daha da güzel olacak. Daha da yaşanabilir bir kent haline gelecek” şeklinde konuştu.

“Bölgenin turist sayısı çok yüksek, sahil şeridi 43 kilometre”
Başkan Tandoğan, bölgenin turist verilenin yüksek olduğunu ifade ederek, “Bugün Perşembe ilçesine bakıldığında Ordu’da belki en fazla turist alan yerlerden birisi. Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre en fazla turist alan yerlerin başında geliyor. Bunların başında da Yason Burnu, Hoynat Adası ve kıyılar geliyor. Biz de bunlarla ilgili çalışmalar yaptık ve bunları değerlendirmek istedik. Turizm içerisinde ticaret de vardır, onlardan gelir elde etmemiz gerektiğini de düşündük. Bunun için de çalışmalara başladık. Buraya gelen insanların en azından bir günün ilçemizde geçirmelerini sağlamak ve ekonomiye katkı sağlamalarını düşündük. Bunda da yavaş yavaş başarılı olduğumuzu görüyorum. Hoynat Adamızı düzenledik, Yason Burnu’nu da düzenliyoruz. Burada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çok büyük desteği ve katkısı var. İlçemize de ayrı bir önem veriyor. Çünkü ilçemiz 43 kilometrelik sahil şeridi ile Ordu’nun en uzun sahil şeridine sahip” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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