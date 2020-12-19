Bahçede çalışırken domuzun saldırısına uğradı

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Ordu’nun Fatsa ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde bir kadın, evinin yakınındaki bahçede yaban domuzunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah çalışmak için bahçesine giden Türkan Gülmez (60), bir anda yaban domuzun saldırısına uğradı. Kadının bağırması üzerine domuz, köylüler tarafından etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Türkan Gülmez, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Gülmez'in tedavisi devam ediyor.

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