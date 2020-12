Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Altınordu Belediyesi tarafından, kentin çeşitli noktalarında başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Altınordu Belediyesi, Şirinevler, Cumhuriyet, Zaferimilli, Kirazlimanı ve Karapınar Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte, yağmur suyu hatları yenileniyor, altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sorumluluk alanları içerisindeki tüm noktalarda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Şehrimizin her noktasında hemşerilerimizin olduğu her yerde biz varız. Ekiplerimiz asfalt serimi kanal temizliği istinat duvarı ve malzemeli bakım onarım çalışmalarını pandemi sürecinde de ara vermeden sürdürüyor. Halkımız her şeyin en güzeline layıktır. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Altınordu’da 92 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde çalışma planı hazırladıklarına dikkat çeken Başkan Tören, "Vatandaşımıza ne söz verdiysek hepsini hayata geçiriyoruz. Karşıyaka, Yenimahalle, Şirinevler, Cumhuriyet, Selimiye, Karapınar, Zaferimilli, Kirazlimanı Mahallesi’nde birçok hizmeti vatandaşlarımıza kazandırdık. Altyapıdan, üstyapıya, menfezlerden, su kanallarına ve kaldırımlara kadar her bir mahallemizi altyapısı ve üstyapısı ile güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.