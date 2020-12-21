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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hilmi Güler’den 'özel kalem' açıklaması: “Sadece 1 özel kalem müdürü atadım”

İHA

Hilmi Güler’den 'özel kalem' açıklaması: “Sadece 1 özel kalem müdürü atadım”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ulusal bir gazetenin 20 Aralık Pazar günü manşetinden yayınladığı iddiaları yalanlayarak, kendi döneminde sadece 1 özel kalem müdürü ataması yapıldığını açıkladı.

Rapor 20142019 yıllarını kapsıyor
Gazete, 20 Aralık Pazar günkü sayısında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 1 yılda 13 özel kalem müdürü değiştiğini, bu yolla 8 kişinin sınava girmeden başka kurumlara memur atandığını yazdı. Ancak gazete, Sayıştay'ın raporundaki 20142019 yılları arasında gerçekleşen 13 özel kalem müdürlüğü değişikliği ile 8 kişinin sınavsız memur yapıldığı bilgilerini son 1 yıl içinde Başkan Güler’in döneminde gerçekleştirilmiş gibi yayınladı.
Başkan Güler, haberin doğru olmadığı gibi gazetecilik ilkeleri gözetilmeden yanlı ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirtti. Güler, kendisinin 2019 yılında göreve geldiğini hatırlatarak, “20192020 yıllarını kapsayan rapor sanki benim dönemimde yaşanmış gibi yayınlandı" dedi. 

”Sadece 1 atama yapıldı”
Gazetenin haberini 'taraflı, yanlı, yanıltıcı ve gerçek dışı' olarak nitelendiren Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Gerçek dışı ve yanıltıcı olan bu habere karşılık kamuoyunu ve okurları doğru bilgilendirmeyi sadece Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, doğrunun hakkın yanında yer alan bir vatandaş olarak sorumlulukla benimsiyorum" diye konuştu.
Başkan Güler, yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum 20192020 yılları içerisinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna sadece 1 kişi atanmış ve halen kurumda çalışmaya devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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