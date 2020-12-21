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Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi olarak başladığı tavukçulukta, 3 bin hayvana ulaştı Ordulu Ergin Seven: “Kuluçka makinesi ile başladım, 3 bin tavuğum var, aylık yaklaşık 25 bin lira kazanıyorum”

İHA

Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi olarak başladığı tavukçulukta, 3 bin hayvana ulaştı Ordulu Ergin Seven: “Kuluçka makinesi ile başladım, 3 bin tavuğum var, aylık yaklaşık 25 bin lira kazanıyorum”

Ordu’da yaşayan Ergin Seven, hobi olarak başladığı yetiştiriciliğine merakı artınca kapasitesini 3 bin tavuğa kadar çıkarttı. Seven, şuan kurduğu çiftlikte aylık 25 bin lira para kazanıyor.
Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’dan Ordu’nun Perşembe ilçesi Beyli Mahallesi’ne göç eden 34 yaşındaki Ergin Seven, merak üzerine kuluçka makinesi ile yola koyuldu. Bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’ndeki hibrit civcivleri ve özel sektörden aldığın civcivler ile yumurta üretimine başladı. Tavuk sayısını giderek arttıran ve şuanda 3 bin tavuğu bulunan Ergin, doğal olarak üretmeye çalıştığı yumurtaları pazarlayarak aylık yaklaşık 25 bin lira kazandığını belirtiyor.

“Kuluçka makinesi ile başladım, 3 bin tavuğum var”
2011 yılında kuluçka makinesi ile bu mesleğe hevesinin başladığını ifade söyleyen Ergin Seven, “3 sene sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’ndeki hibrit civcivleri ve özel sektörden aldığımız civcivleri buraya getirdim ve yumurta arzına cevap vermeye başladım. Şuanda yaklaşık 3 bin tane hayvanımız var. Bunların içerisinde tam olarak yumurtaya başlamamış tavuklarımız da mevcut, yumurtaları da Ordu içinde ve çevre illerde satıyoruz. Şuan pandemi nedeniyle gönderim sıkıntılı olduğundan daha çok bu bölgedeki insanlara ulaştırıyoruz” dedi.

“Hobi olarak başladım, 25 bin lira kazanıyorum”
Tavukçuluk işine ilk başladığında destekler ile birlikte 500 hayvanla bu yola çıktıklarını ifade eden Seven, “Kimi zaman 3 binin üzerine de çıkarttık ancak pandemi nedeniyle şuanda sayıyı sınırlı tutuyoruz. Bu işe ilk başta hobi olarak başlamıştım ve şu anki süreci değerlendirecek olursak aylık olarak 15 bin 25 bin lira arasında bir rakam değişikliği olabiliyor kazancımızda. Bu rakamı arttırmakta bizim elimizde ancak şuanda devletimizin uygulamış olduğu pandemi koşulları çerçevesinde işimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Doğal ortamda yetiştirmeye çalışıyorum”
Tavuklara, kümes içerisinde en doğal yemleri yedirmeye çabaladıklarını ve doğaya bırakıp doğal beslenmelerini de sağladıklarını kaydeden Seven, “Güneş gören ortamdalar ve doğal besleniyorlar. Çiftlik gibi görünse de aralarında fark var. Bizdeki fiyatlar da gayet uygun, tanesi 1 TL. Şuanda kapalı ortamlarda elde edilen market yumurtalarından daha da ucuza geliyor. Bir koli yumurtayı 30 liradan satıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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