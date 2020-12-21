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Ordu Büyükşehir Belediyesi´nden `özel kalem´ açıklaması

DHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi´nden `özel kalem´ açıklaması


ORDU, (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kendi döneminde sadece 1 özel kalem müdürü ataması yapıldığını açıkladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kendi döneminde özel kalem müdür atamaları yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başkan Güler, iddiaların gerçekçi olmadığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gerçek dışı ve yanıltıcı olan bu habere karşılık kamuoyunu ve okurları doğru bilgilendirmeyi sadece Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, doğrunun hakkın yanında yer alan bir vatandaş olarak sorumlulukla benimsiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum 2019-2020 yılları içerisinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna sadece 1 kişi atanmış ve halen kurumda çalışmaya devam etmektedir."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ordu ORDU-DHA
2020-12-21 11:24:33

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