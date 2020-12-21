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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oda ve borsadan eğitime destek

İHA

Oda ve borsadan eğitime destek

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) ile Ticaret Borsası tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü aracılığıyla tablet dağıtıldı.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ve Ünye Ticaret Borsası, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim görmek isteyen öğrencileri unutmayarak başlattıkları kampanya ile destek çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Akkuş, İkizce, Çaybaşı ilçelerinde bulunan öğrencilere 55, Ünye Ticaret Borsası tarafından ise yine aynı ilçelerde eğitim gören öğrencilere 75 tablet dağıtımı gerçekleşti.
Sivil Toplum Kuruluşları olarak her zaman eğitim camiasının yanında olacaklarını ifade eden ÜTSO Başkanı İrfan Akar, "Bu pandemi süreci öncesinde bizler her yıl TOBB aracılığıyla kırtasiye yardımı yapıyorduk. Tabii, bu uzaktan eğitim süreci içerisinde öğrencilerimizin tablet ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Bu kampanyamızda öğrencilerimize bir destek olsun diye bu projeyi gerçekleştirdik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik" dedi.
Borsa olarak eğitimin temeli olan çocukların her daim yanında olacaklarını söyleyen Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, "Pandemi nedeniyle okullarımızda eğitimin uzaktan yapılması nedeniyle bir çok öğrencimiz uzaktan eğitim alamamıştır. Bu durumda fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin eğitim haklarını kullanabilmeleri için TOBB önderliğinde öğrencilerimize tablet alınması uygun görünmüştür. Bu kapsamda eğitime ulaşamayan öğrencilerimiz için TOBB tarafından 55 tablet bilgisayar, borsamız imkanları ile 20 adet tablet bilgisayar öğrencilerimize dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik" diye konuştu.
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği önderliğinde düzenlenen kampanyada emeği geçen oda başkanlarına teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, "Bugün bir ilk gerçekleştirerek her iki odamızda bu duyarlılığı Ünye'mizde göstermiştir. Yaşadığımız pandemi sürecinde öğrencilerimiz eğitimlerine uzaktan olarak evlerinde devam ediyorlar. Tabi bazı öğrencilerimizde uzaktan eğitime katılacak tablet ve bilgisayar eksiğimiz vardı. Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası ile Ünye Ticaret Borsası tarafından yapılan bu desteğe teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Düzenlenen kampanya sonunda toplamda 125 tablet dağıtımı yapılırken, her iki oda başkanı Mustafa Uslu ve İrfan Akar ilçe genelindeki iş adamlarına seslenerek uzaktan eğitimde ihtiyaç sahibi 4 bin öğrencinin daha tablete kavuşmaları için destek istedi.

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