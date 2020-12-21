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Ordu’da siyez rekoru Siyez buğday ekim alanı bir yılda 10 kat arttı

İHA

Ordu’da siyez rekoru Siyez buğday ekim alanı bir yılda 10 kat arttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal alandaki kalkınma hamlesi sonrası atıl durumdaki araziler üretimin merkezi oldu. Buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayına olan ilgi, ekim alanlarının bir yılda 10 kat artmasını sağladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, il genelindeki tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için ilgili kurumlar ve kişilerle iş birliği içerisinde başlattığı çalışmalar meyvelerini verdi. Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl 100 dekar alanda ekilen Siyez buğdayı için bu yıl 17 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu toprakla buluştu. Verilen destekle birlikte kentteki tarımsal faaliyetlerdeki üretim kapasitesinin 10 katı arttırılması hedefleniyor.
İl genelinde 28 bin dekarlık arazide buğday üretimi yapılmakta olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sadece Akkuş ilçesinde 26 bin 300 metre atıl arazi tespit ettiklerini söyledi.

17 bin 500 kilogram tohum dağıtıldı
14 kromozomdan oluşan siyez buğdayı üretiminin, bölgede yaygınlaşmasına devam edeceklerini belirten Başkan Güler, “Ata tohumumuz olan siyez buğdayı üretiminin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla başlattığımız çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyez buğdayı üretimi için gerekli iklim ve toprak özelliklerine sahip olan Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde ekim başladı. Toplamda 17.500 kilogram siyez buğdayı tohumluğu toprakla buluşturuluyor” dedi.

Üreticiler memnun kalınca destek arttı
Bir önceki yıl ekimine başlanılan üründe, birim alandan alınan yüksek mahsül nedeniyle tohum desteğini arttırdıklarını ifade eden Başkan Güler, “İlk olarak geçen yıl Mesudiye ilçemizde 2 bin 500 kilogram siyez buğdayını toprakla buluşturduk. Mesudiye ilçesinde ekim yapan üreticilerimiz ortaya çıkan üründen oldukça memnun kaldılar. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyemiz Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde ekim yapılmak üzere toplam 17 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumluğu dağıtımı yaptık” diye konuştu.

Üretimi ilk kez yapıldı
Ordu’da onlarca çiftçi tarafından ilk kez siyez buğdayı ekimi yapıldığını söyleyen Başkan Güler, “Yapılan ekimlerle birlikte geçen yıla oranla siyez buğdayı ekim alanları yaklaşık 10 kat artmış olacak. Diğer buğday türlerine göre hastalık ve zararlılara daha dayanıklı, besin değerleri yüksek olan ata tohumu niteliğindeki Siyez buğdayının ilimizde ekim alanlarının yaygınlaştırılmasıyla hem atıl tarım arazileri değerlendirilmiş hem de üreten insanlarımız için yeni bir gelir kaynağı ortaya çıkarılmış olacak” şeklinde konuştu.
Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde siyez buğdayı ekimi yapan çiftçiler ise kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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