Altınordu Belediyesi tarafından kırsalda yol çalışmaları devam ediyor

Altınordu Belediyesi, kırsal kesimde yürüttüğü yol açma, yol bakım ve onarımı çalışmalarını pandemi sürecinde sürdürüyor.

Nüfusu, yol ağı ve 92 mahallesiyle Ordu’nun en büyük, Karadeniz Bölgesi’nin ise üçüncü büyük ilçesi konumunda yer alan Altınordu’da, Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibinin çalışmaları devam ediyor. Havaların yağışlı gitmemesinden faydalanan Altınordu Belediyesi, özellikle kırsal kesimde çalışmalarını hızlandırdı. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak, İlçeye bağlı Cumhuriyetköyü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların, çeyrek asırlık yol özlemlerine son verdi.

Cumhuriyetköyü Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla birlikte 30 kilometrelik yol mesafesi, 2 kilometreye kadar düşürüldü. Yapılan yol ile 9 mahalle birbirine kavuşurken, hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlandı. Cumhuriyetköyü Muhtarı İmdat Kara, “Mahallemizdeki çalışmalardan dolayı Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Yolla ilgili taleplerimizi başkanımıza ilettik, kendisi de asırlık sorunu hızlı bir şekilde çözdü” dedi.

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