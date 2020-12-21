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25 yıllık çile, beton yolla esenliğe kavuştu Konforlu beton yollar vatandaşı memnun ediyor

İHA

25 yıllık çile, beton yolla esenliğe kavuştu Konforlu beton yollar vatandaşı memnun ediyor

Ordu’nun Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi Hatipli mevkisindeki çeyrek asırlık çile, Fatsa Belediyesi tarafından yapılan beton yol çalışması ile esenliğe kavuştu.
Mahalle sakinleri 25 yıl aradan sonra konforlu yola kavuşmalarından ötürü Fatsa Belediyesi’ne minnettar olduklarını ifade etti.
Kent merkezine en yakınından en ücra köşesine kadar hizmet götürdüklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “30 km’lik tarihin en büyük beton yol projemizin 1. etap çalışmaları kapsamında 13 km’lik kısmı olan yüzde 45’lik bölümünü tamamladık. İvedi olarak yıl sonuna kadar birinci etap beton yol çalışmamızı tamamladıktan sonra hız kesmeden 2. etap için çalışmalarımıza start vereceğiz. Ekiplerimiz son 15 günde Kargucak Mahallesi, Hatipli Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Saraytepe Mahallesi, Geyikçeli Mahallesi ve Beyceli Mahallesi Hatipli mevkisinde toplamda 3,5 kilometre beton yol yaptı. Kırsal mahalle yollarını şehir yolları konforunda yapmaya devam ediyoruz. Beton yol çalışması kapsamında son 15 günde 3.5 kilometre beton yol yaptık. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biz de uzak ve yakın kavramları yok. Halkımızın huzuru ve memnuniyeti bizler için önemli. Belediyeler hizmet yeridir. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Belediye Başkanı olarak beni en çok mutlu eden halkımızın verilen hizmetten duyduğu memnuniyetidir” diye konuştu.
Mahallesine çeyrek asır sonra gelen beton yol hizmetinden duyduğu memnuniyeti sosyal medyadan ifade eden İsmail Sezkin, fındık patozlarının girmekte zorlandığı, düğünlerin atlarla yapılabildiği Beyceli Mahallesi Hatipli mevkisinde yapılan beton yol çalışmasından ötürü mahalle sakinleri adına mutluluklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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