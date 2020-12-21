Fatsa’da ev yangını

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

İlçenin Kösebucağı Mahallesi'nde Özkan L. ve Murat L. kardeşlere ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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