CHP’li başkandan AK Parti'li başkana afişli teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’li başkandan AK Parti'li başkana afişli teşekkür

İHA

CHP’li başkandan AK Parti'li başkana afişli teşekkür

Ordu'da AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği hizmet vatandaşlardan büyük takdir toplarken, CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçesine yapılan 8.5 km'lik yol için Başkan Hilmi Güler'e afiş asarak teşekkür etti.
Ordu'da 2019 yerel seçimleriyle 18 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhur İttifakı'nın adayları kazanırken, Gülyalı ilçesini CHP'li aday kazandı. Seçimin ardından kırsal alanda yol seferberliği başlatan AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların standardı yüksek, konforlu bir ulaşıma sahip olması için büyük bir çaba gösterdi.
Yerel seçimlerden bugüne kadar geçen 20 ayda birçok ilçe merkezi ve kırsal yol ağını asfalt ve beton yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, CHP’li adayın kazandığı Gülyalı ilçesinin en önemli grup yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı. Toplam 6 mahalleye hizmet verecek olan, 8.5 kilometre uzunluğundaki yolda, 7.5 kilometrelik kısım sıcak asfaltla buluştu.

CHP'li Başkandan afişli teşekkür
CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Başkan Güler’e teşekkür etti. Tepe açıklamasında, “İlçemiz ulaşım ağının en önemli ve en sorunlu güzergâhlarından birini oluşturan Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki KestaneAmbarcılı grup yolunda 7,5 km asfaltlama çalışması tamamlandı. Kalan 1 km'lik güzergâhın da en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Kestane ve Ambarcılı Mahallelerimiz başta olmak üzere Ayrılık, Mustafalı, Alibey ve Güneyköy (Piraziz) mahalleleriyle geniş bir havzaya hitap eden güzergâhın konforlu bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ilçemiz ve vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Bununla yetinmeyen CHP’li Başkan, asfaltlanan yola afişler asarak Başkan Güler’e vatandaşlar adına teşekkür etti.

“Parti rozetini seçimden sonra çıkardık”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilme Güler, siyasi parti rozetini başkan seçildikten sonra çıkarttığını ve Ordululuk üst kimliğinin önemli olduğunu söyledi. Gülyalı ilçesinin önemli bir sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Güler, “Asfaltlanan güzergâh, Gülyalı ilçemizin en önemli yol ağlarından biriydi. Ayrılık, Mustafalı Kestane, Alibey, Ambarcılı ve Güneyköy Mahallelerine hizmet verecek yolu sıcak asfaltla buluşturduk” dedi.
Gülyalı ilçesini son dönemde gerçekleştirdikleri hizmetlerle cazibesi yüksek bir ilçe haline getirdiklerini belirten Başkan Güler, “Gülyalı ilçemiz, hem devlet yatırımları hem de büyükşehir yatırımlarıyla ilimizin en gözde ilçelerinden birisi oldu. OrduGiresun Havalimanı, Çikolata Park, Kano Yarış Parkuru gibi yatırımlar ilçenin kaderini değiştirecek. Asfaltla buluşturduğumuz yol ağlarıyla birlikte, vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkanı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da çakıl yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Ordu’da çakıl yüklü kamyon devrildi
Ordu’da ‘immün plazma’ bağışına başlandı Türk Kızılay Ordu şubesine temin edilen aferez cihazı ile immün plazma bağışında bulunmak isteyenler Samsun’a gitmeden gün içerisinde bağış yapabilecek
YEREL HABERLER Ordu’da ‘immün plazma’ bağışına başlandı Türk Kızılay ...
Ordu'da CHP´li başkandan AK Parti'li başkana pankartlı teşekkür
YEREL HABERLER Ordu'da CHP´li başkandan AK Parti'li başkana ...
Topçam Barajı´nda doluluk oranı yüzde 17
YEREL HABERLER Topçam Barajı´nda doluluk oranı yüzde 17
Ordu´da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ordu´da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı
Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" ...
Fatsa’da ev yangını
YEREL HABERLER Fatsa’da ev yangını
25 yıllık çile, beton yolla esenliğe kavuştu Konforlu beton yollar vatandaşı memnun ediyor
YEREL HABERLER 25 yıllık çile, beton yolla esenliğe kavuştu Konforlu ...
Altınordu Belediyesi tarafından kırsalda yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi tarafından kırsalda yol ...
Ordu’da yoğun bakım ve cihaz sayısı arttırıldı Ordu’da 263 olan kovid servis yatağı 522’ye, 39 olan yoğun bakım yatak sayısı 209’a, 30 olan mekanik ventilatör cihazı sayısı 165’e, 3 olan yüksek akımlı nazal oksijen cihazı sayısı da 49’a çıkarıldı
YEREL HABERLER Ordu’da yoğun bakım ve cihaz sayısı ...
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu’da siyez rekoru Siyez buğday ekim alanı bir yılda 10 kat arttı
YEREL HABERLER Ordu’da siyez rekoru Siyez buğday ekim alanı bir ...
Altınordu’da hafta sonu kısıtlamaları, pandemi etkinlikleri ile renkleniyor
YEREL HABERLER Altınordu’da hafta sonu kısıtlamaları, pandemi ...
Ordu´da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
YEREL HABERLER Ordu´da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye ...
Oda ve borsadan eğitime destek
YEREL HABERLER Oda ve borsadan eğitime destek
Ünye Kalesi´nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
YEREL HABERLER Ünye Kalesi´nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve ...
Ordu Büyükşehir Belediyesi´nden `özel kalem´ açıklaması
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi´nden `özel kalem´ ...
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi olarak başladığı tavukçulukta, 3 bin hayvana ulaştı Ordulu Ergin Seven: “Kuluçka makinesi ile başladım, 3 bin tavuğum var, aylık yaklaşık 25 bin lira kazanıyorum”
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi ...
Hilmi Güler’den 'özel kalem' açıklaması: “Sadece 1 özel kalem müdürü atadım”
YEREL HABERLER Hilmi Güler’den 'özel kalem' açıklaması: “Sadece 1 ...
Kızılay'ın kadınlarından "Tatlı" destek
YEREL HABERLER Kızılay'ın kadınlarından "Tatlı" destek
Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi can dostları unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X