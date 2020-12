ASKF'den Ünye 1957 Spor'a ziyaret

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi tarafından Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanlığı'na seçilen Mehmet Ali Durak ve futbolculara ziyaret gerçekleştirildi. 4 Aralık'ta mevcut başkanın istifasının ardından tüzük gereği yönetim kurulu tarafından alınan kararla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Metin Kır, 23 Ekim tarihinde yapılan kongre ile Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı seçilen Mehmet Ali Durak'ı ziyaret etti.



Kır: "Yeter ki bizlerden destek ve talep istensin"

Cevizdere tesislerinde futbolcuların antrenmanı sırasında tatlı ikramı sonrası konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır," Biz Amatör Spor Kulüpleri olarak ilimizde bulunan bütün takımlarımızın yanındayız. Yine bu gün Ordu'muzun en büyük ilçesi olan Ünye'de bulunuyoruz. Biz kulüplerimizin daima başarılı olma taraftarı içerisindeyiz. Yeter ki bizlerden destek ve talep istensin. Tabi burada bizim Amatör Spor Kulüpleri'nin maddi gücü olmadığını herkes bilir. Burada sadece maddi değil, maneviyatta çok önemlidir. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bizler çok güçlü bir camiayı temsil ediyoruz. Bunun içerisinde hakemler, saha komiserleri, kulüplerimiz var. Biz bütün takımlarımıza söylediğimiz gibi Ünye 1957 Spor'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz. Kulüplerimizin her zaman yanlarındayız. Yeter ki bizlerden talepleri olsun, elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.



Durak: "Kulüpler ve federasyonlar iç içe olursa başarırız"

Ordu genelinde Amatör Spor Kulüplerinin zamanla toparlanacağını ifade eden Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Durak ise, "Öncelikle Metin hocamız ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların zaten desteklerini her zaman hissediyoruz. Kendileri ve yönetimi bizleri her daim arayarak ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bu işler sadece bir kulüple veya bir federasyonla olacak işler değil. Çünkü kulüpler ve federasyonlar iç içe olacak şekilde bölgemize hizmet edebiliriz. Sağ olsun Metin hocamızın başkanlığında da bu bölgede ilimizdeki Amatör Kulüplerin toparlanacağına inanıyoruz. Kendilerine ve yeni yönetimine de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyarete ayrıca Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Murat Ülgen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Teşkilatlandırma Başkanı Hamdi Şensoy, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.