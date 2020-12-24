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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordulu 3 FETÖ mensubu Meriç Nehri'nden kaçmak isterken yakalandı

İHA

Ordulu 3 FETÖ mensubu Meriç Nehri'nden kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup 3 Ordulu, Edirne’de Meriç Nehri'nden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.
Ordu’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları belirlenen Erdinç B., Aziz A. ve Mustafa Ç., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde tutuklu kalan 3 kişi, daha sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildiler.
Örgütün kapatılan ORİŞAD üyesi de oldukları belirlenen 3 kişi, 22 Aralık 2020 Salı gecesi illegal yollardan Edirne Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmak istedi. Ancak yurt dışına firarların arttığı bu dönemde kontrol ve denetimlerini sıklaştıran Meriç İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandılar.
Yakalanan 3 kişi Ordu’ya getirilerek yeniden yargılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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