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Fındık üreticilerine ‘kozalak akarı’ uyarısı Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: “Kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararı her geçen yıl artarak devam edebilir ve bu da ciddi kayıplara yol açabilir”

İHA

Fındık üreticilerine ‘kozalak akarı’ uyarısı Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: “Kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararı her geçen yıl artarak devam edebilir ve bu da ciddi kayıplara yol açabilir”

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerine ‘fındık kozalak akarı’ zararlısıyla mücadele etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, ‘Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun’ projesi kapsamında Ordu’da oluşturulan bazı örnek bahçeleri ziyaret edip, fındık kozalak akarıyla mücadele çalışmalarını gözlemledi. Uzmanlardan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Yılmaz, fındıkta ciddi verim kayıplarına neden olan kozalak akarına karşı bu dönemde kültürel mücadele çalışmalarının mutlaka yapılması gerektiğini aktardı. Bitkisel ürünlerde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediği zaman yaklaşık yüzde 40'lara kadar varan verim kayıplarının ortaya çıktığına dikkat çeken Yılmaz, bu zararlı ile ilgili mücadelenin nemli olduğunu ifade etti.
Fındık üreticilerinin bu konu hakkında hassasiyet göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Bahçelerimizde kozalak akarı yoğunluğu fazla ve kültürel mücadele ile başarı sağlayamıyorsak, mecburen kimyasal mücadeleye başvurmamız gerekiyor. Üreticilerimize de mesajımız şudur; ‘kışın dalda kozak akarını topla, yazın harmanda fındığını katla’. Bu dönemde üreticilerimizin mutlaka fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerekiyor ve mücadele ile ilgili çalışma başlatmaları gerekiyor. Kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararı her geçen yıl artarak devam edebilir ve bu da ciddi kayıplara yol açabilir” dedi.
Kozalak akarına karşı bu dönemde elle toplama usulüyle kültürel mücadele yapılması gerektiğini aktaran Yılmaz, nisan ayının ortalarından itibaren ise ilaçla mücadele yapılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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