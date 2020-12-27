Ordu’da ormanı yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işçileri ve mahalle halkı yangına müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.