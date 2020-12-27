Ordu’da ormanı yangını

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işçileri ve mahalle halkı yangına müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.