Ordu'da ormanlık alanda yangın

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Mustafa KIRLAK/ ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki alev ve dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle halkının da desteği ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çatalpınar Mustafa KIRLAK

2020-12-27 21:07:18



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