Ordu'daki orman yangını, 5 saatte kontrol altına alındı; 20 dönüm alan yandı

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Mustafa KIRLAK/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çatalpınar ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çatalpınar'ın Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı ve alevleri görenler, ihbarda bulundu. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alana ulaşılacak yol olmaması nedeniyle belediyeden kepçe talep etti. Ulaşım koridorunun sağlanmasının ardından gece müdahaleye başlayabilen ekiplerin çalışması sonucu yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ilk belirlemelere göre, 20 dönüm alan zarar gördü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çatalpınar MUSTAFA KIRLAK

2020-12-28 11:50:31



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