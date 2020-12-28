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Ordu Borsa Başkanı: “Vergisini eksiksiz ödeyen taltif edilmeli” Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “İş dünyasının elini güçlendirecek sicil affı, vergi ve teşvik avantajları, etkili ve köklü yapılandırmaları, kredi, teşvik faizleri gibi uygulamalar hep gündemde tutulmalıdır” “Vergisini eksiksiz ödeyenler taltif edilmelidir”

İHA

Ordu Borsa Başkanı: “Vergisini eksiksiz ödeyen taltif edilmeli” Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “İş dünyasının elini güçlendirecek sicil affı, vergi ve teşvik avantajları, etkili ve köklü yapılandırmaları, kredi, teşvik faizleri gibi uygulamalar hep gündemde tutulmalıdır” “Vergisini eksiksiz ödeyenler taltif edilmelidir”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, iş dünyasının elini güçlendirecek sicil affı, vergi ve teşvik avantajları, etkili ve köklü yapılandırmaları, kredi, teşvik faizleri gibi uygulamaların günün şartları ve dünya konjonktürü gözetilerek hep gündemde tutulması gerektiğini söyledi. Kahraman, vergisini eksiksiz ödeyenlerin de taltif edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlık ettiği ve video konferansla gerçekleştirilen TOBB Başkanlar toplantısında bir konuşma yapan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Karaman, iş dünyasının en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğuna dikkat çekti. Son olarak TOBB’un Ziraat Bankası ile Halkbank ile anlaşmalar yapılmış olmasının geleceğin ticari hayatına ve finansmana erişime hazırlık vizyonu niteliğinde olduğunu vurgulayan Kahraman, “Biliyoruz ki, güçlü bir ekonomik yapı her alanda güç getirecektir. Ekonomimiz güçlüyse siyasette de sanatta da uluslararası ilişkilerde ve dengelerde de güçlüyüz demektir. Ekonomi, bir ülkenin ruhudur. O ruhun varlığı ve kalitesi, direkt yaşamsal fonksiyonlarla orantılıdır. Ekonomiye verilecek tek bir nefes dahi zayi edilemez” dedi.

“Yapılandırma ve teşvik uygulamaları devam etmelidir”
Vergi yapılandırmaları ve teşvik gibi uygulamaların devam etmesi gerektiğini de kaydeden Kahraman, “İş dünyasının elini güçlendirecek sicil affı, vergi ve teşvik avantajları, etkili ve köklü yapılandırmalar; kredi, teşvik faizleri ve tüm diğer enstrümanlar, günün şartları ve dünya konjonktürü gözetilerek hep gündemde tutulmalıdır. Ülke gerçekleri ve dünya kriterleri dikkate alınarak makul olanı bulmak ve korumak zorundayız” diye konuştu.

“Vergisini eksiksiz ödeyenler taltif edilmelidir”
Kahraman, 7256 sayılı yasa ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması imkânının yanında Oda ve Borsa üyelerinden bazı taleplerde geldiğini belirtti. Kahraman, “Stok affı ya da yapılandırılması ile vergi başta olmak üzere, basiretli tüccar edasıyla ticari faaliyetini sürdürenlerin taltif edilmesi gerekir. Vergisini eksiksiz ve zamanında ödeyenin taltifi; makul oranda vergi indirimi, kredi imkânı ve bir takım ticari imtiyazlarla olabilir. Mademki ‘marifet iltifata tabidir’, şu zor şartlarda bu sorumlulukların, iyi niyet ve dürüstlük karinesiyle yerine getirilmesi de iltifat ve taltif gerektirir kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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