Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesi Akkaya ve Kayatepe Mahallelerinde çıkan yangını incelemeleri sırasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kostakoğlu’nun kalp krizinden vefat ettiğini belirledi. Vefat haberini alan iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.