Ordu Valisi hem müjde verdi hem uyardı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu’da vaka sayılarında düşüş yaşanıyor ancak rehavete kapılmayalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi hem müjde verdi hem uyardı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu’da vaka sayılarında düşüş yaşanıyor ancak rehavete kapılmayalım”

İHA

Ordu Valisi hem müjde verdi hem uyardı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu’da vaka sayılarında düşüş yaşanıyor ancak rehavete kapılmayalım”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.
Vali Tuncay Sonel, her hafta Pazartesi günleri yaptığı Kovid19 Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin de hazır bulunduğu Kovid19 Değerlendirme Toplantısı'na, ilçe kaymakamları da video konferans yoluyla katıldı.
Her pazartesi günü Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'nın mutat olarak yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, korona virüs salgınında Ordu ilindeki son durum, covid19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile bu tedbirlerin haricinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğünü ifade etti.

“Şehir Hastanesi’nin ihalesinin yapılması sevindirici”
Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Vali Sonel, “900 yataklı hastanemizin ihalesinin yapılması Ordu adına sevindirici. İhale iki ayrı oturum şekilde yapıldı. Ordu Şehir Hastanesinin yapımıyla birlikte sağlık altyapımız daha iyi hale gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Rehavete kapılmayalım”
Alınan önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşandığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, yaşanan düşüşün hiçbir şekilde vatandaşları rehavete kaptırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Evde izolasyonda sıkıntı yaşayanlar 15 gün yurtlarda kalacak”
Evde izolasyon konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların 15 gün yurtlara alınarak burada kalmalarının sağlanacağını kaydeden Vali Sonel, ”Kovid19’a yakalanan vatandaşlarımızın ne yazık ki evde kaldıkları süre içinde dikkat etmedikleri, bulaş riskini artırdıklarını gözlemledik. Bu nedenle böyle bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Ayrıca, sosyoekonomik düzeyi düşük olan vatandaşlarımıza da maske teminlerini yapacağız” diye konuştu.

“Misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim”
Vali Sonel, büyük sitelerde oturan vatandaşların site bahçesine çıkarak gezdiklerini, misafir kabul ettiklerini söyleyerek, ”Vatandaşlarımızdan bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini özelikle istirham ediyorum. Bu dönem misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim, alınan tedbirlere de dikkat edelim” şeklinde konuştu. Vali Sonel, Altınordu’da 16, Ünye'de ise 26 vatandaşın kumar oynarken yakalandığını bu konuda da jandarma ile emniyete gereken talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

“Evsizler için otel kiralandı”
Vali Tuncay Sonel, ekonomik yoksunluk nedeniyle evsiz ve kimsesiz durumda bulunan kişilerin sokakta kalmalarını önlemek için Altınordu ilçesinde otel kiralandığını, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kiralanan otelde, vatandaşların sıcak bir ortamda barınmalarının sağlandığını hatırlatarak, Kaymakamlardan sokakta yaşayan hiçbir vatandaşın kalmamasını, sokak hayvanlarının aç bırakılmamasını ve askıda ekmek projesinin de fırınlar aracılığıyla yapılmasını istedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da toplantıda bir sunum yaparak, Kovid19 pandemisine ilişkin bugüne kadar yapılan test sayısı, vaka durumu, tedavi süreçleri, filyasyon çalışmaları, ilçe bazındaki veriler hakkında Vali Tuncay Sonel ve toplantıya video konferans yoluyla katılan ilçe kaymakamlarına bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü ...
Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp ...
Hayvan Oteli’ne büyük ilgi Ordu’da Hayvan Oteli ve İnek Kiralama Merkezi ile Hayvancılık daha kolay hale getirildi
YEREL HABERLER Hayvan Oteli’ne büyük ilgi Ordu’da Hayvan Oteli ve ...
Ordu’daki orman yangını kontrol altına alındı Ünye Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı: “Yangını kontrol altına aldık”
YEREL HABERLER Ordu’daki orman yangını kontrol altına alındı Ünye ...
Ordu Borsa Başkanı: “Vergisini eksiksiz ödeyen taltif edilmeli” Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “İş dünyasının elini güçlendirecek sicil affı, vergi ve teşvik avantajları, etkili ve köklü yapılandırmaları, kredi, teşvik faizleri gibi uygulamalar hep gündemde tutulmalıdır” “Vergisini eksiksiz ödeyenler taltif edilmelidir”
YEREL HABERLER Ordu Borsa Başkanı: “Vergisini eksiksiz ödeyen taltif ...
Ordu'daki orman yangını, 5 saatte kontrol altına alındı; 20 dönüm alan yandı
YEREL HABERLER Ordu'daki orman yangını, 5 saatte kontrol altına ...
OTSO’dan öğrencilere tablet
YEREL HABERLER OTSO’dan öğrencilere tablet
Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü
Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Ordu'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Ordu'da ormanlık alanda yangın
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
Ordu’daki orman yangınına müdahale sürüyor Mahalleliler: “Yangına müdahale şansımız yok, giderek büyüyor”
YEREL HABERLER Ordu’daki orman yangınına müdahale ...
Ordu’da ormanı yangını
YEREL HABERLER Ordu’da ormanı yangını
Fındık üreticilerine ‘kozalak akarı’ uyarısı Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: “Kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararı her geçen yıl artarak devam edebilir ve bu da ciddi kayıplara yol açabilir”
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine ‘kozalak akarı’ uyarısı Ordu ...
Boş arazide kahvaltı pahalıya patladı Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 13 kişi hakkında 41 bin lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Boş arazide kahvaltı pahalıya patladı Korona virüs ...
Altınordu Belediyesi, kısıtlama sürecinde nöbetçi ekiplerle sahada
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, kısıtlama sürecinde nöbetçi ...
Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası Ordu sokaklarında sessizlik
Ordulu şehit ailelerine en anlamlı ikram
YEREL HABERLER Ordulu şehit ailelerine en anlamlı ikram
Fatsa’da Temiz Evler Gülen Yüzler Projesi
YEREL HABERLER Fatsa’da Temiz Evler Gülen Yüzler Projesi
Demir Ali´nin tedavisi olumlu sonuç veriyor
YEREL HABERLER Demir Ali´nin tedavisi olumlu sonuç veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X