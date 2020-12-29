Şahin: “Konteyner Limanına ihtiyacımız var” OTSO Başkanı Servet Şahin: “İlimize EximBank’ı kazandırmak istiyoruz, fakat sizin ihracatınız düşük deniliyor. Bunun yükselebilmesi için Ordu’ya konteyner limanın kazandırılması ve bununla beraber büyük yatırımcının da gelmesi gerekiyor”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, denize kıyısı olan Ordu’nun konteyner limanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin moderatörlüğünde, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası Yönetim, Meclis ve Komite üyelerinin katılımları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıloğlu üyelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek, bakan ve bakanlıklara bildirilmek üzere notlarını aldı. Toplantının moderatörlüğünü yapan OTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Ordu’nun ihracat potansiyelini arttırmak için limana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Karadeniz Akdeniz yolu tamamlandığında lojistik bir merkez olması için konteyner limanının Ordu’ya kazandırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Ordu ili Mersin’den sonra en uzun sahil bandına sahip ilidir. Ünye ilçemizde bir tane limanımız var, ancak Fatsa, Ordu ve Giresun’da liman yok. Bu yüzden Ordu ve Giresun’un kullanabileceği ortak noktada olan bir konteynır limanın ilimize kazandırılmasını istemekteyiz. Ordu tarım ürününü üretiyor ancak başka iller üzerinde ihraç edildiği için ilimizde ihracatın az olmasına sebep oluyor. Türkiye fındığını üçte birini ilimizde üretiyoruz, ancak ürettiğimiz ürünü ilimizden ihraç edemiyoruz. İlimize EximBank’ı kazandırmak istiyoruz, fakat sizin ihracatınız düşük deniliyor. Bunun yükselebilmesi için Ordu’ya konteyner limanın kazandırılması ve bununla beraber büyük yatırımcının da gelmesi gerekiyor. KaradenizAkdeniz yolu tamamlandığında bu yapılacak liman sadece Ordu’ya lazım değil, Sivas’a, Kayseri’ye hatta Antep’e, Maraş’a İskenderun’a da bu liman lazım. KaradenizAkdeniz yolu bittiğinde, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki iller, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ihracatı ilimiz üzerinden yapacaktır. Rusya’ya, Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyenler bu yolu kullanacak, bu yol kullanıldığında ilimizin de bir liman açığı ortaya çıkacak bu yüzden ilimize bir limanın, bir lojistik merkezin kazandırılmasını istiyoruz.”

TOBB Meslek ve Teknik Lisesi’nin TEKNOFEST ve TUBİTAK yarışmalarına katılmak üzere çalışmalarını yürütebilmesi için Endüstri 4.0 Atölyesine ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, bu konuda da malzeme desteği talep etti. Şahin, son olarak kredi desteğinin dışında geçici vergilerin de ertelenmesini istediklerini dile getirerek konuşmasını tamamladı.

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