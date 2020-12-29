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Ordu BİLSEM’in büyük başarısı Ordu BİLSEM, Zimbabwe, Endonezya ve İran’da yapılacak yarışmada Türkiye’yi temsil edecek Midye kabuğundan sütün raf ömrünü uzattılar Balık pulundan nano boya ürettiler

İHA

Ordu BİLSEM’in büyük başarısı Ordu BİLSEM, Zimbabwe, Endonezya ve İran’da yapılacak yarışmada Türkiye’yi temsil edecek Midye kabuğundan sütün raf ömrünü uzattılar Balık pulundan nano boya ürettiler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2011 yılından bu yana bilimsel çalışmalarına destek verdiği ve ismini taşıdığı Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarı elde etti.
İzmirBuca Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen BUCA IMSEF 2020 (Buca İnternational Music Science Energy Engineering Fair) Yarışması’na dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırdı. Ulusal kategoride Türkiye'nin 27 ilinden, uluslararası kategorilerde ise 24 ülkeden toplam 164 projenin 6 farklı branşta yarıştığı yarışmada Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri bir proje ile Türkiye üçüncülüğü kazanırken, iki proje ile Türkiye’yi Endonezya, Zimbabwe, İran’da temsil etmeye hak kazandı.
İsmini taşıdığı Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Büyük bir başarıyla ulusal ve uluslararasında ülkemizi ve ilimizi temsil eden öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere karşı ilgilerini arttırmak ve yakından takip etmelerini sağlamak için elimizden geleni her zaman ortaya koyacağız” dedi.

Zimbabwe, Endonezya ve İran’da Türkiye’yi temsil edecekler
Farklı ülkelerden gençlerin de katıldığı yarışmada Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri Filiz İpek Oktay ile Sıla Sakallıoğlu tarafından hazırlanan “Midye Kabuğu Katkılı Sır Kullanılan Seramik Kapların Sütün Raf Ömrüne Olan Etkisi” isimli proje Kimya alanında Türkiye üçüncüsü oldu.
Ebru Karadağ Uzman yardımcılığında ve öğrenciler Doğa Yakut Uzman ile Zeynep Aydın tarafından hazırlanan “Hidroksiapatit Katkılı Nano Boya” isimli proje Türkiye’yi İran ve Zimbabwe’de yapılacak yarışmada temsil etme hakkı kazandı.
Biyoloji öğretmeni Selahattin Özbucak danışmanlığında öğrenciler Alptekin Arısoy ve İrem Özbucak tarafından hazırlanan “Bir Tür Solucandan, İki Bitkisel Atık ile Üç Vermikültür Eldesi’’ isimli proje ise Endonezya’da gerçekleşecek Uluslararası Algorithma Science Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere uluslararası temsilcilik ödülü aldı.

“Uluslararası ödül almanın gururunu yaşıyoruz”
Projeye katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya, bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katkılarıyla bu projelerimizi hazırladık. Kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kimya Öğretmeni Ebru Karadağ Uzman, “BUCA IMSEF 2020 uluslararası ve ulusal kategoride düzenlenen ve 24 farklı ülkenin katıldığı bir yarışma. Biz bu yarışmada ‘Hidroksiapatit Katkılı Nano Boya’ projemizle iki farklı ülkede uluslararası temsilcilik hakkı kazandık. Aynı zamanda ‘Midye Kabuğu Katkılı Sır Kullanılan Seramik Kapların Sütün Raf Ömrüne Olan Etkisi’ projesiyle Türkiye üçüncüsü olduk. BUCA IMSEF’te uluslararası kategoride uluslararası ödül almanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz”
Türkiye üçüncülüğü almaya hak kazanan proje hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, “Midye Kabuğu Katkılı Sır Kullanılan Seramik Kapların Sütün Raf Ömrüne Olan Etkisi’ projesinde midye kabuklarını öğütüp seramik kapların sırlarını belirli oranlarda katarak saklama kapları üretmeyi hedefledik. Elde ettiğimiz saklama kaplarının da sütün raf ömrünü koruyup koruyamayacağı yönelik araştırmalar ve analizler yaptık. Analiz sonuçlarında gördük ki sütün hep kalitesini hem de raf ömrünü uzun bir süre koruduğunu tespit ettik. Böylelikle bu projemiz gıda sektörüne katkı sağlayacak bir çalışma oldu. Biz projemizle atık olan midye kabuklarının seramik sektöründe değerlendirileceğini düşünüyoruz” bilgilerini verdi.

‘Denizin çocukları’ balık pulundan nano boya ürettiler
3 ülkede uluslararası temsilcilik hakkı da kazandıklarını belirten öğrenciler şunları söyledi:
“Projemizde balık pulunu belirli işlemlerden geçirerek elde ettiğimiz hidroksiapatit hazırladığımız boyalarda kullandık ve nano boya ürettik. Ürettiğimiz nano boyaların kalitesini piyasalarda hazır bulunan boyalarla değerlendirmek üzere belirli analizler yaparak karşılaştırdık. Analizler sonucunda yaptığımız boyanın örtücülük, ph ve akıcılık değeri olarak piyasada hazır bulunan boyalarla aynı değerde olduğunu gördük. Daha sonra projemizde balık pulu kullanmamızın artısı olarak yanmazlık özelliği kazandığını gördük. Aynı şekilde korozyonu engelleme gibi birçok artısı olduğunu da gözlemledik. Balık pulu kullanılmayan bir atık olduğu için aynı zamanda bu projemiz geri dönüşümle çevreci bir proje oldu. Projenin başında beri bize desteklerini esirgemeyen Başkanımız Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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