Karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kişi, öldü

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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebbar Bayırtarla (84), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. E.T.'nin kullandığı 28 TK 484 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebbar Bayırtarla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayırtarla, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü E.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2020-12-29 18:20:46



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