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Vali Sonel: "112, acil durumlar haricinde meşgul edilmemeli" Ordu’da 112’ye gelen 3 ihbardan 1’inin gerçek ihbar olduğu, geriye kalanının Kovid-19 ile ilgili bilgi ve taleplerden oluştuğunu öğrenen Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların Kovid-19 Danışma Servisi’ni aramasını istedi

İHA

Vali Sonel: "112, acil durumlar haricinde meşgul edilmemeli" Ordu’da 112’ye gelen 3 ihbardan 1’inin gerçek ihbar olduğu, geriye kalanının Kovid-19 ile ilgili bilgi ve taleplerden oluştuğunu öğrenen Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların Kovid-19 Danışma Servisi’ni aramasını istedi

Ordu’da 112 Acil Çağrı Servisi, adeta Kovid19 Danışma Hattı’na dönüşünce Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlara çağrı yaptı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, kurumları daha yakından tanımak ve yaptıkları çalışmaları yerinde incelemek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş’ten kurumun çalışma sistemi hakkında bilgi alan Vali Sonel, 155Polis İmdat, 156Jandarma İmdat, 110İtfaiye, 112Ambulans, 177Orman Yangın yardım numaralarını tek bir çağrı numarası altında birleştiren, Türkiye’nin 49’uncu 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 5 Ağustos 2020 tarihinde çağrı kabulüne başladığını hatırlattı.

Vali bile şaşırdı
Vali Sonel, 5 Ağustos 2020 tarihinde hizmete giren birleşik 112 Acil Çağrı Servisi’nin istatistikleri hakkında bilgi aldı. Vali Sonel, 5 Ağustos tarihinden bugüne kadar toplam 362 bin 372 çağrının geldiği, bu çağrılardan 101 bin 177’sinin vakaya dönüştüğü, vakaya dönüşmeyen çağrı adedinin 261 bin 195 olduğunu öğrendi
Çağrıların 3’te 1’inin gerçek vaka olduğunu, diğerlerinin Kovid19 danışma ve talepler ile asılsız ihbarlardan oluştuğu bilgisi karşısında şaşıran Vali Sonel, vatandaşlara çağrıda bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini isteyen Vali Sonel, “Kovid19 ile ilgili soru ve sorunlar için; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz Kovid19 İletişim Merkezi (0 452 223 12 88) aranmalı, acil durumlar haricinde 112 meşgul edilmemelidir. Vatandaşlarımız, Kovid19 pandemisiyle ilgili merak ettiklerini, karşılaştığı sorununu ve talebini bu numaradan iletebileceklerdir. Dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezimiz gereksiz yere meşgul edilmemiş olacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi, trafik kazası, kalp krizi, yangın, doğal afet gibi hayati öneme haiz durumlarda aranmalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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