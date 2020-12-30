Bakan Yardımcısı Kıran'ın acı günü

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın dedesi Ahmet Kılıçarslan hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran dedesinin vefat ettiğini sosyal medyasından duyurarak, "Ailemizin asırlık çınarıydı. Torundan torun görmek dahi nasip oldu. Allah yolunda bir ömür sürerek, etrafına saçtığı neşeyle, gök kubbede hoş sada bırakarak göçtü bu dünyadan. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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