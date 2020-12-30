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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Kıran'ın acı günü

İHA

Bakan Yardımcısı Kıran'ın acı günü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın dedesi Ahmet Kılıçarslan hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran dedesinin vefat ettiğini sosyal medyasından duyurarak, "Ailemizin asırlık çınarıydı. Torundan torun görmek dahi nasip oldu. Allah yolunda bir ömür sürerek, etrafına saçtığı neşeyle, gök kubbede hoş sada bırakarak göçtü bu dünyadan. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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